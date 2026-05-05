Consulado de México en Los Ángeles anuncia segunda edición de Becas Alas

Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles, dio a conocer el lanzamiento de la segunda edición del programa Becas Alas, además de la recaudación de fondos “Flying Side by Side” [Volando Juntos], que comenzó el 1 de mayo.

Acompañado de Juan Carlos Rivas, director de relaciones públicas de Cross Border Express (CBX), el diplomático mexicano dio a conocer que, a partir del 12 de mayo, los estudiantes de preparatoria pueden ser parte de la convocatoria y solicitar la beca de $1,000 dólares.

Lo podrán hacer a través de las redes sociales del consulado general de México, cuya página electrónica ya estaría funcionando y desde donde los estudiantes podrán descargar la solicitud. Se recibirán solicitudes hasta el 4 de septiembre de 2026.

Las regiones consulares de México son: Los Ángeles, Orange, Ventura, San Bernardino, Riverside, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Fresno, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced y Tulare.

El programa Becas Alas está diseñado para apoyar a estudiantes de último año de preparatoria de nacionalidad mexicana o de origen mexicano o latino.

“Estamos muy contentos y orgullosos de compartir el lanzamiento de esta segunda campaña de becas para jóvenes estudiantes mexicanos o de origen latino que llegan a la universidad”, dijo el cónsul González Gutiérrez.

El diplomático recordó que Becas Alas es parte de una iniciativa nacional que promueve el Instituto de las Mexicanos y Mexicanas en el Exterior (IMME) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que es un órgano desconcentrado de la cancillería.

“En este aspecto, el INE le da fondos a consulados, oficinas consulares que forman parte de nuestra red consular para otorgar becas a estudiantes de educación superior o bien a estudiantes adultos en plazas comunitarias que también forman parte de nuestra red consular”, añadió González Gutiérrez.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que hay 15 regiones consulares elegibles para las Becas Alas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En busca de $200,000 para apoyo a estudiantes

En el caso particular de Los Ángeles, en la sede consular se ha decidido que, con esos recursos que otorga el INE, se realice una convocatoria regional en el que participan no únicamente el consulado angelino, sino también los consulados de México en Fresno, en Oxnard, en San Bernardino y en Santa Ana.

El objetivo es recaudar al menos $200,000 dólares para otorgar apoyos económicos a estudiantes de último año de preparatoria que hayan sido aceptados en instituciones de educación superior en los Estados Unidos.

El cónsul aclaró que en los esfuerzos no se trata de que ellos manejen dinero. Para tal efecto, aseguró que se ha firmado un convenio con la Mexican American Opportunity Foundation (MAOF), que fungirá como agente fiscal, y será la responsable de recibir los recursos y expedir recibos a los estudiantes que terminen siendo merecedores de la beca.

La Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) es una organización sin fines de lucro fundada en 1963 por Dionicio Morales, un líder mexicoamericano de derechos civiles. Está dedicada a brindar servicios sociales y educativos a familias, principalmente latinas, en California. MAOF apoya a más de 125,000 personas anualmente, ofreciendo programas de educación temprana, cuidado de ancianos, capacitación laboral y desarrollo comunitario.

La demanda de ayuda supera la oferta

El cónsul Carlos González Gutiérrez subrayó que, si bien MAOF será la agencia fiscal del programa, no participa en las decisiones programáticas del procedimiento de selección de los estudiantes ganadores de la Becas Alas.

Dio a conocer que, en su primera edición de 2025, el programa Becas Alas recibió 552 solicitudes provenientes de 15 condados del sur de California: desde Mariposa hasta Orange.

Tras un riguroso proceso de selección, se otorgaron 200 apoyos de $1,000 dólares a estudiantes para continuar sus estudios universitarios.

Cabe destacar que en la edición pasada de Becas Alas el 85% de los recursos reunidos provino de la sociedad civil organizada y de la iniciativa privada, lo que refleja el amplio compromiso de la comunidad con la educación.

“Estaré lista para ayudar a mi hijo a presentar su aplicación”, dijo Anabelle Capristo, madre de Elisah, estudiante de último año de preparatoria en Baldwin Park High School, quien acudió al informe del cónsul mexicano.

Yaneth García, consejera del Colegio Comunitario Cypress College, donde la mayoría de los estudiantes son de ascendencia mexicana, destacó que las Becas Alas son valiosas “porque ayudarían a muchos estudiantes a irse preparando para la universidad”.

Rodrigo Méndez Álvarez, quien ahora tiene 19 años y estudia ingeniería mecánica en la prestigiosa Universidad de Stanford, fue uno de los ganadores de la Beca Alas en 2025. Crédito: Familia Méndez Álvarez | Cortesía

Experiencia que guía a soñar

Uno de los acreedores de una Beca Alas en 2025 fue Rodrigo Méndez Álvarez, quien ahora tiene 19 años y estudia ingeniería mecánica en la prestigiosa Universidad de Stanford.

Su interés es la mecánica aeroespacial, ya que desde pequeño, dice, le interesaba armar aviones y cohetes.

Rodrigo contó que se enteró de las Becas Alas gracias a un amigo y fue premiado con un ensayo donde informaba de sus deseos de convertirse en el primero de su familia en ir a la universidad.

“El dinero de la beca me ayudó para comprar una buena computadora y una tableta”, comentó el estudiante universitario nacido en Michoacán, México.

En la actualidad, el camino para Rodrigo Méndez Álvarez se ha ido despejando poco a poco, luego de que descubrió diversas ayudas financieras y becas que puede solicitar para el pago de su carrera universitaria. De hecho, Rodrigo ya ha asegurado $100,000 de ayuda en becas. Espera graduarse en 2029.

Otra galardonada en 2025 con una Beca Alas fue Jocelyn Sanoval, quien estudia psicología en Fullerton College. Su graduación está prevista para 2027.

“Mi carrera ha sido difícil, pero me estoy esforzando al máximo porque quiero darle lo mejor a mis padres después de todo lo que ellos han hecho por mí”, declaró la chica nacida en Anaheim e hija de padres mexicanos.

Al igual que Rodrigo, Jocelyn comentó que cada vez que hay oportunidades de becas, las solicita “para tener algo de dinero y que mis padres no tengan tanto estrés por ayudarme, pues no siempre pueden darme todo”.

Se informó que el 30 de mayo habrá una subasta silenciosa de obras de arte en el Consulado General de México en Los Ángeles con el fin de recaudar fondos destinados a la concesión de las Becas Alas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Volando juntos

Uniendo esfuerzos para la procuración de fondos para la causa de las Becas Alas, desde el 1 de mayo inició la campaña “Flying Side by Side” (Volando lado a lado), una iniciativa de concientización organizada por Cross Border Xpress (CBX), como parte de su compromiso con la educación y la juventud, a través de su brazo filantrópico Hand in Hand (Mano a Mano) , el cual impulsa diversas acciones a lo largo del año para atender algunos de los desafíos más apremiantes en las comunidades del sur de California y Baja California, México.

Mediante esta campaña, CBX busca sumar el apoyo de sus pasajeros, aliados y de la comunidad en general, a fin de contribuir de manera significativa a los esfuerzos de recaudación de fondos.

Requisitos para obtener Becas Alas

Becas Alas (MAOF/Consulado de México en California). Esta beca está dirigida a estudiantes de herencia mexicana o latina en California para educación superior:

Estatus académico: Estudiantes de último año de preparatoria (high school).

Aceptación universitaria: Contar con una carta de aceptación de un colegio comunitario o universidad.

Patrimonio: Ser de herencia mexicana o latina.

Ubicación: Residir en Los Ángeles, Orange, Ventura, San Bernardino, Riverside, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Fresno, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced y Tulare.

Situación migratoria: Estudiantes indocumentados o beneficiarios de DACA son elegibles.