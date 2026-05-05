Hombre de Texas acusado de asesinar a su esposa embarazada se quitó el brazalete electrónico y huyó del país

Un hombre de Texas, acusado de asesinato capital por la muerte de su esposa embarazada, huyó del país, según informó su abogado.

Lee Mongerson Gilley, de 39 años, fue acusado en 2025 de asesinato capital por la muerte de su esposa, Christa Bauer Gilley, quien estaba embarazada al momento de su fallecimiento. El lunes 4 de mayo, el abogado de Gilley, Dick DeGuerin, declaró a KPRC que su cliente se había quitado el monitor electrónico de tobillo antes de abordar un avión con destino a Canadá.

Gilley voló de Canadá a Italia, donde fue detenido por las autoridades, según informó DeGuerin a KHOU. Al llegar a Italia, Gilley habría declarado a las autoridades que solicitaba asilo en el país porque estaba siendo “procesado injustamente” y temía ser condenado a muerte, según KPRC.

Gilley está acusado de causar intencionalmente la muerte de Christa y su hijo nonato al ejercer presión sobre el cuello y la parte superior de la espalda el 7 de octubre de 2024, según documentos de acusación consultados por People.

En el momento de la muerte de Christa, Gilley declaró inicialmente a la policía que su esposa había fallecido por una sobredosis y que intentó reanimarla tras encontrarla inconsciente. Fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Cuando Christa llegó al hospital, el personal médico informó a la policía que presentaba hematomas y traumatismos evidentes en el rostro, según una orden de fianza obtenida por People en ese momento. El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris dictaminó que su muerte fue un homicidio, siendo la causa de la muerte “compresión del cuello”.

Según informó KPRC, Gilley admitió posteriormente ante la policía que él y Christa habían discutido horas antes de su muerte y que ella no era suicida ni consumidora de drogas.

Fue arrestado por homicidio en octubre de 2024, puesto en libertad bajo fianza de un millón de dólares el 21 de octubre y obligado a llevar un monitor electrónico en el tobillo como condición para su libertad bajo fianza. Tampoco se le permitía salir del estado de Texas sin previo aviso.

Las autoridades alegan que, antes de abandonar el país, Gilley habló con una mujer sobre si conocía alguna identidad mexicana que pudiera obtener para facilitar su salida, según informó KPRC, citando documentos judiciales.

El viernes 1 de mayo, su monitor electrónico emitió una alerta de manipulación de la correa, y las autoridades no pudieron contactar con Gilley en los días siguientes.

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