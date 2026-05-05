Rebel Wilson da la bienvenida a su segundo bebé

La actriz australiana Rebel Wilson, de 45 años, compartió con sus seguidores una de las noticias más emocionantes de su vida personal: el nacimiento de su segunda hija, Rose Estelle Wilson.

El anuncio se realizó este lunes a través de sus redes sociales, donde la intérprete de “Bridesmaids” se mostró “increíblemente agradecida” por la nueva incorporación a su hogar.

“¡Qué bendición tan maravillosa tener otra niña! Ahora, desde el 4 de mayo, ¡ya somos cuatro!”, escribió Wilson en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con la alegría de ver crecer su familia junto a su esposa, la diseñadora Ramona Agruma.

En esta ocasión, fue Agruma quien dio a luz a la pequeña Rose, completando el cuadro familiar que iniciaron con su boda en 2024 y su primera hija, Royce Lillian Elizabeth.

La noticia no fue del todo una sorpresa para el entorno más cercano de la pareja. Según reveló la propia actriz en el programa Today, su hija mayor, Royce, ya se encargaba de difundir la buena nueva de manera espontánea.

“Mi hija va por ahí contándoselo a todo el mundo: a los profesores, en el supermercado… dice ‘voy a tener una hermanita'”, dijo.

Ante la indiscreción de la pequeña “parlanchina”, Wilson decidió formalizar el anuncio en plataformas digitales.

Este momento de plenitud familiar llega para Rebel Wilson en un periodo de contrastes, mientras enfrenta un proceso legal por difamación en Sídney. Sin embargo, la llegada de Rose Estelle parece haber blindado la felicidad de la pareja.

Amigos y celebridades han inundado las redes de las madres con mensajes de apoyo, celebrando que la familia Wilson-Agruma sea ahora, oficialmente, de cuatro.

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