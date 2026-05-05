Simeone tras la eliminación: “No ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar”

La eliminación del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League dejó un mensaje directo de su entrenador, Diego Pablo Simeone, quien reconoció la superioridad del rival tras caer ante el Arsenal en semifinales, a un paso de la final en Budapest. El técnico argentino evitó buscar excusas y centró su análisis en el rendimiento del equipo inglés.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

“Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar”, expresó en rueda de prensa, marcando distancia de cualquier polémica arbitral o interpretación externa del resultado.

El estratega también descartó detenerse en jugadas específicas del encuentro. “No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada”, afirmó.

Balance del equipo y mirada hacia el crecimiento

Más allá de la derrota, Simeone aseguró que su equipo mostró una evolución durante el partido, especialmente en el complemento. “Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció”, señaló.

El técnico destacó el recorrido del Atlético en el torneo, subrayando el nivel del rival y la competitividad de su plantilla. “Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien“, agregó.

En su mensaje, también hubo espacio para el agradecimiento. “Quiero agradecerle a nuestra gente y a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar”, declaró.

Arsenal are Champions League finalists 👏#UCL pic.twitter.com/roiGhkegTH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026

Al ser consultado sobre el crecimiento del club desde su llegada en 2011, Simeone reconoció los avances, aunque dejó claro que las expectativas han cambiado. “Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales”, explicó.

Finalmente, se refirió a los minutos finales del partido, donde el Arsenal gestionó el tiempo para asegurar su clasificación. “Es parte del fútbol. El trabajo de Arteta es increíble. Estoy contento por ellos porque se lo merecen”, concluyó.

Sigue leyendo:

·

·

·