“Somos personas, no solo noticia”: el clamor de los pasajeros atrapados en el crucero afectado por el hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que se confirmaron dos casos de hantavirus y otros cinco casos sospechosos vinculados al brote detectado en un crucero holandés que cruzaba el océano Atlántico y que ahora está en cuarentena frente a la costa de Cabo Verde.

“Una tercera persona a bordo presenta ahora síntomas, con lo que asciende a tres el número de personas que han notificado fiebre alta y/o síntomas gastrointestinales y que permanecen a bordo”, añadió la OMS.

El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

El buque tenía previsto atracar en Cabo Verde el martes, pero las autoridades locales prohibieron el desembarco de los pasajeros por motivos de seguridad.

Según Oceanwide Expeditions, unas 149 personas y miembros de la tripulación permanecen varados a bordo bajo “estrictas medidas de precaución”, a la espera de un lugar para desembarcar.

Aunque el ambiente a bordo parece ser bueno, según relató un pasajero a la BBC, existe inquietud entre los viajeros.

“Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”, señaló el vlogger de viajes Jake Rosmarin en una publicación en redes sociales desde el barco.

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire a través de la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la OMS, dijo este martes que la organización sospecha que pudo haber habido transmisión de hantavirus de persona a persona en el crucero holandés.

“Algunas personas a bordo del barco eran parejas que compartían camarote, así que se trataba de un contacto bastante íntimo”, declaró Van Kerkhove.

Añadió que la OMS sospecha que la primera persona que enfermó podría haber contraído el virus antes de embarcar.

Posible desembarco en las Islas Canarias

Van Kerkhove destacó que la organización está en conversaciones con las autoridades españolas sobre la posibilidad de que el barco atraque en las Islas Canarias.

Según la OMS, España habría concedido permiso para que el buque atracara en las islas, donde se podría realizar una evaluación de riesgos y un seguimiento médico más exhaustivo.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español rebajó esas expectativas.

En un comunicado, expuso que “en función de los datos epidemiológicos recopilados en el barco a su paso por Cabo Verde, se decidirá cuál es la siguiente parada más adecuada para él”.

Y añadió: “Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no tomará ninguna decisión, tal y como hemos explicado a la OMS”.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad español declaró a la BBC que aún no se había recibido ninguna solicitud para que el barco hiciera escala en Canarias.

No obstante, las autoridades españolas están preparadas para hacerse cargo de la situación en caso de que eso cambie, añadió el portavoz.

Esto incluiría la prestación de asistencia médica, análisis y desinfección.

No quisieron precisar si se permitiría a los pasajeros desembarcar.

BBC:

Por su parte, la empresa Oceanwide Expeditions indicó que está estudiando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife (en las Islas Canarias) “como puntos de entrada para el desembarque”.

Allí podrían realizarse los exámenes médicos y “otras gestiones necesarias”.

Van Kerkhove subrayó que la “máxima prioridad” de la OMS sigue siendo la atención de los dos miembros de la tripulación que permanecen a bordo con síntomas respiratorios.

Según Oceanwide Expeditions, ambos serían trasladados por vía aérea a los Países Bajos para que reciban atención médica, junto con una persona “relacionada” con el ciudadano alemán que murió.

Hasta la mañana del martes, ningún otro miembro de la tripulación había presentado síntomas.

“El ambiente a bordo es bastante bueno”

Aunque la transmisión del hantavirus de persona a persona es poco frecuente, Van Kerkhove explicó en el programa BBC Breakfast que algunos contagios podrían haberse producido con el contacto entre personas que compartían camarotes.

Añadió que el virus podría haberse contraído inicialmente a través de roedores antes de que el barco zarpara de Ushuaia, en Argentina, o durante alguna de sus escalas.

La especialista destacó que el crucero visitó numerosas islas, algunas de las cuales albergan poblaciones de roedores.

“Nuestra hipótesis de trabajo es que probablemente haya más de un tipo de transmisión en curso”, concluyó.

Un pasajero, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que, según la tripulación, las autoridades de Cabo Verde “no quieren tener nada que ver con nosotros”.

“Aun así, por lo que puedo ver, el ambiente a bordo es bastante bueno”, añadió.

También indicó que hasta el martes sólo se había realizado una prueba a una persona que fue trasladada a Sudáfrica y que dio positivo por hantavirus.

“Todavía no sabemos si los otros casos están relacionados con ese virus o si se trata de algo distinto”, explicó.

Getty Images: El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores, pero también puede transmitirse de persona a persona, aunque es poco común.

“Si todos resultan ser hantavirus, entonces la forma de transmisión es un tanto misteriosa. Nos han dicho que no hay roedores a bordo y que el contagio entre personas es difícil o poco frecuente”, dijo.

“Esperamos que pronto se realicen pruebas al resto de los pacientes para entender mejor qué está ocurriendo”, añadió.

Otro pasajero, el vlogger de viajes Jake Rosmarin, publicó el lunes un video desde el barco en redes sociales en el que afirmó que “lo que está pasando ahora mismo es muy real para todos nosotros los que estamos aquí”.

“No somos sólo una historia. No somos sólo titulares de periódicos, somos personas. Personas con vidas, con familias, con gente que nos espera en casa”, clamó.

“Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y poder regresar a casa”.

Actuando con urgencia

Oceanwide Expeditions ofreció un recuento de los hechos e informó que un pasajero holandés se enfermó a bordo y murió el 11 de abril mientras el barco estaba en alta mar.

Su esposa murió posteriormente al llegar a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, tras haber volado desde la isla de Santa Elena, donde desembarcó del buque.

En un comunicado, la familia de la pareja holandesa declaró que “el hermoso viaje que vivían juntos se vio interrumpido de forma abrupta y definitiva”.

“Aún nos cuesta asimilar que los hayamos perdido. Deseamos traerlos a casa y rendirles homenaje en paz y en la intimidad”, añadió.

Los investigadores trabajan partiendo de la hipótesis de que en los dos casos confirmados se ha detectado la variante “Andes” del virus, que se propaga en Sudamérica, donde comenzó el crucero.

Hasta el martes, solo se habían confirmado casos de hantavirus en la mujer neerlandesa que murió y un ciudadano británico que fue hospitalizado en Johannesburgo tras ser evacuado.

Se está investigando la causa de la muerte de los demás pasajeros.

La empresa añadió que el sábado falleció un tercer pasajero a bordo del MV Hondius.

Oceanwide Expeditions indicó que aún no se ha determinado la causa de esta muerte y confirmó que el pasajero era de nacionalidad alemana.

La OMS declaró que está “actuando con urgencia” para prestar apoyo al MV Hondius y agradeció a las autoridades sudafricanas por atender al paciente británico.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmó que “las infecciones por hantavirus son poco comunes”.

Aunque en algunos casos puede ser grave, no se transmite fácilmente entre personas.

El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para restringir los viajes.

El MV Hondius se describe como un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros en 80 camarotes, además de 57 miembros de la tripulación, 13 guías y un médico.

BBC:

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