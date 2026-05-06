Billie Eilish reveló la razón por la que nunca se haría una cirugía estética: “Estoy emocionada de envejecer”

Billie Eilish, una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, volvió a generar impacto con sus declaraciones. En una reciente entrevista concedida a la revista ELLE, la artista de 24 años profundizó sobre su relación con la imagen corporal y reveló por qué ha decidido que nunca se someterá a una cirugía estética.

La intérprete de “What Was I Made For?” explicó que su negativa no nace de un juicio hacia los demás, sino de una promesa de lealtad hacia su propio proceso de sanación.

Según detalló, durante años mantuvo una “relación extremadamente tóxica” con su cuerpo, lo que la llevó a utilizar ropa holgada como un mecanismo de defensa frente al escrutinio público.

Un compromiso con la realidad

Para Eilish, la cirugía plástica representa, en muchos casos, una respuesta a estándares de belleza irreales promovidos por las redes sociales e impulsados por la industria. “Conozco los entresijos de este mundo y sé que lo que parece real a menudo es falso”, señaló la cantante.

La artista argumentó que someterse a un procedimiento quirúrgico para encajar en esos moldes sería traicionar la libertad que tanto le costó conseguir tras años de luchar contra trastornos alimenticios y problemas de autoestima.

“Tratar de lucir siempre perfecta es una pérdida de libertad”, afirmó con contundencia. Eilish destacó que ahora ve su cuerpo como una herramienta de supervivencia —para “comer, caminar y existir”— y no como un objeto que deba ser tallado para el placer visual ajeno.

La ganadora del Oscar subrayó que se siente orgullosa de su “yo más joven”, aquella adolescente que resistió las críticas por su físico. Al elegir la naturalidad, busca enviar un mensaje de honestidad a sus millones de seguidores, denunciando que muchas figuras públicas no son sinceras sobre los retoques a los que se someten.

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