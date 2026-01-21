Billie Eilish arremete contra ICE y la administración Trump: “Ya no nos sentimos seguros”

La cantante Billie Eilish decidió sumarse a la ola de protestas y alzó la voz en contra de la ola de redadas migratorias encabezadas por ICE en todo el país, criticando las políticas que la administración de Donald Trump ha puesto en marcha desde su toma de protesta.

Fue durante la ceremonia en la que recibió el premio de la Comunidad Amada Martin Luther King Jr. por Justicia Ambiental que la intérprete de “Bad Guy” incluyó en su discurso de agradecimiento unas palabras sobre la situación sociopolítica de los Estados Unidos.

Tras subir al escenario del King Center en medio del aplauso de los asistentes, Billie Eilish tomó el micrófono para expresar su descontento ante la creciente ola de incidentes que se han suscitado como resultado de las redadas migratorias de ICE.

“Es muy extraño que nos celebren por trabajar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil de alcanzar que nunca, dada la situación actual de nuestro país y del mundo“, comenzó la estrella de la música.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, cuestionó las acciones de la actual administración: “Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, nos privan de nuestros derechos civiles, recortan los recursos para combatir la crisis climática debido a los combustibles fósiles y la ganadería que destruye nuestro planeta, y el acceso a la alimentación y la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un derecho humano fundamental para todos los estadounidenses”, sentenció.

Asimismo, Eilish lamentó la dirección que el país y sus dirigentes han elegido seguir: “Está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es muy difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles”, expresó.

Por esta razón, afirmó sentirse en la necesidad de sumarse a las protestas de los ciudadanos de la manera más efectiva que reconoce: usando su voz: “Tengo esta plataforma y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería hacer”, finalizó Billie Eilish.

