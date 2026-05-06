Condenan a muerte a Tanner Horner, exconductor de FedEx que asesinó a una niña de 7 años en Texas

Un exrepartidor de FedEx que se declaró culpable del asesinato de una niña de 7 años en Texas fue condenado a muerte.

El jurado dictó la pena capital contra Tanner Horner tras un proceso judicial que duró más de dos semanas.

Horner, de 34 años, iba a ser juzgado cuando se declaró culpable el 7 de abril del secuestro y asesinato de Athena Strand en la zona rural del condado de Wise en noviembre de 2022.

“No hay palabras que puedan expresar la devastación que Tanner Horner nos causó a nosotros y a nuestra familia”, dijo Elijah Strand, tío de Athena, en el tribunal tras la lectura de la sentencia, según informó NBC News.

Horner permaneció de pie, pero no mostró ninguna emoción, mientras el juez estatal de distrito George Gallagher lo sentenciaba a muerte antes del amanecer en una fecha aún por determinar en Huntsville.

En Texas, las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal.

El día del crimen

Horner había entregado un regalo de Navidad en la casa de la familia en el pueblo rural de Paradise el 30 de noviembre de 2022, el día en que Athena desapareció. Su cuerpo fue encontrado dos días después, según las autoridades.

Horner declaró que atropelló a la niña con su camioneta y la estranguló presa del pánico. El fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, afirmó que Horner mató a la niña y calificó sus explicaciones de mentiras.

BREAKING: After roughly two and a half hours of deliberations, a Texas jury sentenced child killer and kidnapper Tanner Horner to death on Tuesday afternoon. pic.twitter.com/HqwLqaBHZC — Court TV (@CourtTV) May 5, 2026

Stainton declaró ante el jurado en sus alegatos finales que la pena de muerte solo debería aplicarse en los casos más extremos, pero que Horner la merecía.

“Tanner Horner es la prueba de por qué los padres abrazan a sus hijos con más fuerza”, dijo. “Es la prueba de por qué los niños tienen miedo de salir a jugar”.

Horner se declaró culpable el mes pasado de asesinato capital de una persona menor de 10 años y secuestro agravado.

El jurado debía elegir entre condenar a Horner a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martes, el jurado determinó dos circunstancias especiales que justifican la pena de muerte.

La primera fue la probabilidad de que Horner cometiera actos de violencia que representaran una “amenaza continua para la sociedad”. En cuanto a la segunda, el jurado rechazó que existieran factores atenuantes que justificaran una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Se presentó automáticamente una apelación y se le asignará un abogado de oficio, según informó Gallagher.

La defensa de Horner argumentó a favor de la atenuación de la pena, alegando que la madre de Horner bebía en exceso durante el embarazo y que a él se le diagnosticó síndrome de alcoholismo fetal, que causa problemas emocionales, cognitivos y de otra índole.

“Los problemas de Tanner comenzaron incluso antes de nacer”, declaró la abogada defensora Susan Anderson en sus alegatos finales.

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