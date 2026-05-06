Editorial: Por Tim Gaspar para el Concejo Municipal de Los Ángeles

Para el puesto de concejal por el Distrito # 3 de la ciudad de Los Ángeles en las elecciones primarias del 2 de junio se enfrentan: Tim (Timothy) Gaspar, Christopher Robert Celona, un ejecutivo mediático, Barri Worth Girvan, exdirectora de asuntos comunitarios de la Supervisora Lindsey Horvath, y Jon Rawlings, miembro del concejo vecinal de Tarzana.

El distrito, sito en el suroeste del Valle de San Fernando, incluye a Canoga Park, Reseda, Tarzana, Winnetka y Woodland Hills.

Quien resulte elegido reemplazará a Bob Blumenfield, que se retira del puesto al cabo de tres períodos por la limitación legal de términos electorales.

La Opinión considera que Tim Gaspar es el mejor candidato y recomienda a sus lectores que voten por él.

Blumenfield respalda a Gaspar: “Tim tiene la integridad, la visión y la dedicación al servicio público que este trabajo exige”. Gaspar tiene también el apoyo de los concejales Tim McOsker, Mónica Rodríguez y John Lee, la supervisora del condado Kathryn Barger, la asambleísta estatal Jacqui Irwin, la congresista Luz Rivas y líderes del Valle como Robert Hertzberg y Laura Chick, entre otros. Lo secundan varias organizaciones de negocios y comercio, y sindicatos, así como la LAPPL (Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles).

Tim Gaspar creció en el distrito, del cual es tercera generación. Aquí completó sus estudios secundarios, su educación en el Pierce College y su BA de la universidad Cal State Northridge. Desde 2008 construyó aquí su empresa de seguros independiente, que con un equipo de 60 personas, llegó a ser una de las mayores de su tipo en Los Ángeles y que vendió recientemente.

En varias etapas de su carrera se asoció a instituciones comunitarias culturales, deportivas, educativas y sin fines de lucro. Entre varias otras, Discovery Cube Los Ángeles, West Valley YMCA, la Cámara de Comercio Woodland Hills/Warner Center o la Facultad de Negocios Nazarian en la universidad Cal State Northridge. Para esa misma escuela fundó una Beca de Emprendimiento.

Su interés en postularse para el servicio público emana de su propia experiencia sobre la dirección de la ciudad. Es consciente de que los servicios de emergencia son insuficientes y sufren retrasos inaceptables, y que “tenemos que solucionarlo”. Se opone a recortes en el Departamento de Policía de Los Ángeles, que “está bajo escrutinio constante, más que cualquier otro departamento de policía en el país”.

Desde hace muchos años, el Departamento tiene unos 8,500 agentes, mientras la población sigue creciendo y no dan abasto. Los Ángeles necesita más agentes de policía y más bomberos, afirma.

Respecto a los “homeless” busca soluciones prácticas que no dañen a otros grupos. “Este año la ciudad gastó 800 millones en homeless cuando ni siquiera tenemos dinero para iluminación en las calles”, dice.

En octubre, solicitó el apoyo de sus oponentes por la aplicación de la Sección 41.18 del Código Municipal de Los Ángeles, ordenanza que permite prohibir a las personas acampar cerca de escuelas, parques, bibliotecas o cerrando el tránsito.

De ser electo será el único pequeño empresario en el Concejo municipal. “Muchas veces han tomado decisiones u ordenanzas sin tomar en cuenta su impacto en los negocios”. Un ejemplo: la moratoria de pago de alquiler durante la crisis del COVID, que duró cinco años y que causó serios problemas a residentes que alquilaban una o dos unidades de cuyo ingreso dependían, y que no podían evacuar a quienes no les pagaban.

La ciudad, dice Gaspar, necesita a un demócrata moderado, que viene de afuera del sistema con experiencia de negocios. “Alguien tiene que hablar por los pequeños negocios y dedicarse a su prosperidad”.

Se considera pro inmigrante; no sólo se opone a las redadas migratorias de ICE sino que se compromete a ayudar a los inmigrantes que “trabajan sin cesar para mejorar sus vidas”.

Sus mensajes de campaña muestran un enfoque en la gestión gubernamental a nivel de vecindario, que llegue a cada individuo y que se concentre en la problemática diaria, el presente, de la comunidad, más allá de las polémicas.

Por todo ello, La Opinión apoya la candidatura de Tim Gaspar al Concejo Municipal de Los Ángeles.