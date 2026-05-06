Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se vienen días en los que vas a volver a sentirte vivo o viva, con más ganas de hacer dinero, de arreglarte, de salir, de mandar al demonio todo lo que te estaba drenando la energía y de recuperar ese brillo que por meses traías medio apagado por tanta gente envidiosa y situaciones que te traían con el Jesús en la boca. El 06 de mayo te cae como anillo al dedo para hacer cambios importantes en tu vida, sobre todo en cuestiones de trabajo, familia y amor. Hay mucha fuerza en ti, pero también mucho cansancio acumulado porque te has hecho responsable de broncas que ni tuyas son. Ya deja de querer salvar a todo mundo cuando ni ellos mismos hacen algo por salir adelante.
En cuestiones familiares vienen reuniones, convivios o noticias que te van a sacar una sonrisa enorme. Una persona de tu familia ocupará mucho de tu apoyo emocional, pero también será quien te ayude a abrir los ojos sobre algo que no estabas viendo. Hay bendiciones entrando poco a poco a tu vida y aunque a veces pienses que todo está lento, las cosas se están acomodando a tu favor aunque todavía no lo notes. No desesperes si ciertos planes no han salido como querías, porque el universo te está quitando personas y caminos que solo te iban a quitar tiempo y estabilidad.
Un amor del pasado podría volver a aparecer nomás para mover el avispero de tus emociones. Esa persona aún piensa mucho en ti y traerá palabras bonitas, recuerdos y hasta promesas que podrían hacerte dudar. Aquí el problema no es que regrese, el problema es que tú vuelvas a caer en lo mismo. Ya aprendiste mucho a base de fregadazos como para regresar a donde te rompieron. Si decides abrirle otra vez la puerta, que sea porque de verdad ves cambios y no solo porque te ganó la costumbre o la soledad de las noches donde hasta la almohada te recuerda a esa persona.
Necesitas recuperar el carácter que te distinguía. Antes eras de los que imponían respeto con solo mirar, y ahora andas aguantando cosas que hace unos años ni de chiste hubieras permitido. Te han querido moldear a conveniencia, hacerte sentir culpable por poner límites y hasta bajar tu autoestima para tenerte comiendo de su mano. Ya estuvo bueno. Es momento de sacar nuevamente a ese león o leona que no se dejaba manipular por nadie. Aprende a decir “no”, aunque se enchilen. No naciste para vivir complaciendo gente malagradecida.
En el trabajo vienen movimientos fuertes. Hay posibilidad de cambios de puesto, nuevos proyectos o una oportunidad que te hará pensar mucho si debes quedarte donde estás o aventarte a algo nuevo. No tengas miedo al cambio porque ahí viene el crecimiento económico que tanto has estado esperando. Eso sí, ponte abusado o abusada con firmas, documentos y acuerdos porque alguien podría querer pasarse de listo contigo. Lee todo dos veces y no confíes tan rápido.
Si no tienes pareja, el panorama pinta bastante bueno para iniciar algo estable. Hay una persona que comenzará a acercarse poco a poco y traerá intenciones más serias de las que imaginas. No será alguien perfecto, pero sí alguien dispuesto a darte paz, estabilidad y atención real, no migajas emocionales. Ya deja de enamorarte de puro imposible o de gente que te responde cada tres días como si fueran artistas internacionales. Mereces reciprocidad y alguien que no te haga sentir duda cada rato.
Cuida mucho tu energía porque traes el humor medio atravesado y cualquier comentario te hará explotar. No todo el mundo está contra ti, pero sí hay personas que disfrutan verte perder el control. Respira, piensa y no sueltes veneno a lo tonto porque después podrías arrepentirte. También cuida el sueño y la alimentación porque el estrés te está pasando factura y podrías traer dolores de cabeza, gastritis o cansancio acumulado.
Tus números de la suerte son el 09, 18 y 27. Tu color para este día es el dorado. Y recuerda algo: el problema nunca fue que dieras mucho amor, el problema fue dárselo a personas que tenían el corazón más seco que tortilla olvidada en el comal.
VIRGO
El 06 de mayo llega para sacudirte las ideas, las emociones y hasta los planes que jurabas tener bien acomodados. Vas a entrar en una etapa de mucha reflexión donde comenzarás a darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién nomás te ha estado chupando energía, tiempo y hasta dinero. Traes muchas cosas guardadas en el pecho y aunque por fuera aparentes tranquilidad, por dentro traes una revolución emocional que ni tú mismo sabes cómo acomodar. Ya es momento de dejar de cargar problemas ajenos como si fueras psicólogo gratuito de medio mundo. Aprende a preocuparte más por ti porque mientras andas resolviéndole la vida a otros, la tuya se está quedando en pausa.
Vas a analizar muchísimo tu pasado y habrá recuerdos que volverán fuerte, especialmente de personas que dejaron huella en tu vida. Algunas te enseñaron a amar bonito y otras te enseñaron a no confiar ni en el “buenos días”. Y aunque a veces te da coraje haber entregado tanto por personas que ni valían la pena, también debes entender que todo eso te hizo más fuerte y más inteligente emocionalmente. Ya no eres el mismo Virgo ingenuo que creía en promesas vacías y en palabras bonitas. Ahora observas más, analizas más y aunque eso te hace desconfiado, también evita que te vuelvan a ver la cara.
Tus números importantes para este día son el 2, el 1 y el 0. Pon mucha atención a señales relacionadas con esos números porque podrían traer noticias, coincidencias o situaciones importantes en cuestiones de dinero o amor. También se marca una llamada, mensaje o conversación inesperada que te dejará pensando más de la cuenta. Alguien todavía no logra soltarte del todo y aunque aparenta indiferencia, te sigue espiando más de lo que imaginas.
En cuestiones de amor ya deja de conformarte con migajas emocionales. Amor con amor se paga y si esa persona no te da tranquilidad, estabilidad ni atención, entonces ahí no es. Ya estuvo bueno de andar rogando interés o esperando mensajes de alguien que responde cuando se le pega la gana. Tú mereces a alguien que te presuma, que te cuide y que te haga sentir prioridad, no una opción para cuando se aburre. Si tienes pareja, vienen días donde necesitarás poner límites porque terceras personas podrían meter chismes o malos comentarios con la intención de crear problemas. No permitas que nadie se meta en lo que solo ustedes dos deben resolver. Hay mucha envidia alrededor de tu relación y eso podría provocar discusiones tontas si no aprenden a confiar más el uno en el otro.
Si estás soltero o soltera, hay posibilidad de conocer a alguien mediante redes sociales, amistad o salida inesperada. Será una persona muy diferente a lo que acostumbras, pero justo ahí estará el detalle que te moverá el tapete. No te cierres al amor por miedo a repetir historias pasadas. No todas las personas vienen a dañarte, algunas llegan a enseñarte que todavía existen relaciones bonitas y sinceras.
En lo económico vienen cambios favorables, pero tendrás que administrarte mejor porque se visualizan gastos fuertes relacionados con casa, pagos atrasados o arreglos pendientes. También se ve oportunidad de generar dinero extra mediante negocio, venta o proyecto que traías medio olvidado. No dudes tanto de tus capacidades porque cuando te enfocas puedes lograr cosas muy grandes. El problema es que luego te gana la flojera emocional y empiezas a dejar todo para después.
Cuida muchísimo tu salud y ese cuerpazo que te cargas porque traes mucho estrés acumulado. Andas desvelándote, comiendo a deshoras o cargando preocupaciones que te están afectando más de lo que imaginas. Dolores musculares, cansancio, ansiedad o problemas digestivos podrían hacerse presentes si no comienzas a relajarte un poco más. También bájale a los corajes porque andas explotando por cualquier tontería y luego hasta tú te arrepientes de las barbaridades que dices.
Hay personas a tu alrededor que no soportan verte avanzar. Sonríen de frente pero hablan pestes de ti cuando no estás. Aprende a detectar las falsas amistades porque una de ellas podría traicionarte o intentar perjudicarte mediante chismes. No cuentes tus planes tan rápido ni compartas tus movimientos con cualquiera. Hay ojos muy puestos sobre ti y no precisamente para desearte cosas buenas.
Tu color para este día es el verde olivo y tus números de suerte son el 02, 10 y 21. Y recuerda algo, Virgo: a veces la vida te aleja de ciertas personas no para castigarte, sino para que dejes de conformarte con amores y amistades que ya no estaban aportando absolutamente nada bueno a tu vida.
LIBRA
El 06 de mayo llega con una energía bien intensa para ti, Libra, y aunque por fuera quieras aparentar que todo está bajo control, por dentro traes una revoltura de emociones, ganas, corajes y pensamientos que ni tú sabes cómo acomodar. Has estado viviendo entre el “ya supéralo” y el “tantito más y regreso”, pero ya es momento de dejar de jugar con tu propia estabilidad emocional. No puedes seguir permitiendo que cualquier persona entre a tu vida, te desacomode el corazón y luego se vaya como si nada mientras tú te quedas recogiendo pedazos.
Se marcan amores de una noche o encuentros bastante intensos con personas conocidas. Aquí el problema no será el rato agradable, sino las consecuencias emocionales que podrían venir después. No confundas calentura con amor porque luego terminas armando castillos donde la otra persona apenas y quería quedarse a dormir. Si eres mujer, ponte más viva y más perra que enamorada porque hay hombres muy buenos para endulzar el oído, prometer maravillas y desaparecer más rápido que quincena ajena. Y si eres hombre, deja de jugar con sentimientos nomás porque te gusta sentirte importante, porque el karma ya te anda tomando medidas.
También se marcan cuestiones relacionadas con infecciones o molestias físicas por descuidos. No andes dejando tu salud para después ni creyendo que el cuerpo aguanta todo porque luego vienen las consecuencias y ahí andas de mal humor, contestándole feo hasta al que te ofrece ayuda. Cuida mucho lo que comes, duerme mejor y bájale un poco al estrés porque traes el sistema emocional y físico bien alterado. Necesitas descansar de tanta preocupación y dejar de cargar broncas que no te corresponden.
Es momento de iniciar desde cero en muchos aspectos de tu vida. Hay metas y sueños que dejaste abandonados porque alguien te hizo creer que no podías o porque tú mismo empezaste a llenarte de miedos. Ya basta de lamentarte por lo que no fue. Lo que no funcionó tenía que romperse para que dejaras de insistir donde nunca ibas a ser feliz. Este es un excelente momento para reinventarte, buscar nuevos caminos y atreverte a hacer cosas diferentes. Traes mucha creatividad y talento, pero te saboteas demasiado pensando en el “qué dirán”. Que hablen lo que quieran mientras tú sigas avanzando.
En el amor vienen cambios fuertes. Podría aparecer una persona que moverá muchísimo tus emociones y te hará sentir cosas que ya dabas por perdidas. Sin embargo, deberás aprender a controlar tus celos y tu necesidad de querer tener el control de todo, porque ahí es donde siempre terminas arruinando las cosas. No puedes exigir tranquilidad cuando tú mismo provocas tormentas por inseguridades que vienen desde relaciones pasadas. Sana primero antes de querer construir algo bonito con alguien más.
Si tienes pareja, se vienen días de mucha pasión, pero también de discusiones tontas por malos entendidos. Aprende a comunicarte sin atacar y deja de guardar cosas hasta explotar como olla exprés. Tu pareja no es adivina y muchas veces espera que hables claro sobre lo que sientes. También se marca posibilidad de viaje o salida que podría cancelarse de último momento, así que ten paciencia y no hagas berrinche porque las cosas pasan por algo.
Hay una amistad con la que pasarás momentos muy divertidos. Se visualizan pláticas largas, chismes, risas y uno que otro comentario venenoso porque cuando se juntan parecen programa de espectáculos criticando la vida ajena. Nada más cuidado con hablar de más o confiar secretos a quien no debes, porque alguien podría usar información en tu contra más adelante.
En lo económico vienen mejoras poco a poco, pero necesitas administrarte mejor. Se te va el dinero en tonterías, antojos o queriendo aparentar algo que ni al caso. Aprende a ahorrar porque más adelante podría surgir una oportunidad importante que requerirá inversión. También se ven noticias positivas relacionadas con trabajo o proyecto que habías dejado en pausa.
Tu color para este día es el rojo vino y tus números de la suerte son el 06, 14 y 32. Y recuerda algo, Libra: hay personas que llegan a tu vida para enseñarte lo que mereces… y otras nomás llegan para recordarte todo lo que ya nunca debes volver a permitir.
ESCORPIÓN
El 06 de mayo viene cargado de cambios importantes para ti, Escorpión, y aunque a veces quieras hacerte el fuerte o la fuerte diciendo que nada te afecta, la realidad es que traes muchas emociones guardadas que ya necesitan salir. Has vivido semanas donde te has sentido cansado emocionalmente, fastidiado de la gente hipócrita y hasta decepcionado de ciertas personas que juraban estar contigo en las buenas y en las malas, pero a la mera hora salieron más falsos que billete de tres pesos. Ya es momento de abrir bien los ojos y entender que no todo mundo merece conocer tus planes, tus sentimientos ni tus debilidades.
Se visualiza un nacimiento dentro de la familia o noticias relacionadas con embarazo que traerán mucha alegría y unión entre los tuyos. Será una etapa bonita para fortalecer lazos familiares y darte cuenta de que todavía existen personas sinceras que sí están contigo por cariño y no por interés. También recibirás una bendición relacionada con dinero, trabajo o proyecto que te devolverá la esperanza que ya medio habías perdido. El universo comenzará a acomodarte las cosas poco a poco, pero necesitas poner de tu parte y dejar de sabotearte pensando siempre en lo peor.
Cuídate muchísimo de caídas, golpes o accidentes porque andarás medio distraído o acelerado y podrías terminar dándote un santo fregadazo. También presta atención al cansancio físico porque has traído el cuerpo bien descuidado. Te estás acabando solo entre estrés, desveladas, corajes y preocupaciones innecesarias. Tu cuerpo ya te está mandando señales y si no haces caso después no andes llorando cuando lleguen las consecuencias. Baja un poco el consumo de alcohol, refrescos o excesos porque podrías desarrollar problemas relacionados con azúcar, presión o cuestiones metabólicas más pronto de lo que imaginas. No se trata de dejar de disfrutar, se trata de aprender a medirte.
Ya es hora de que se te quite lo ingenuo en cuestiones de amor y amistades. Muchas veces das demasiado esperando recibir lo mismo y terminas decepcionándote porque la gente no ama ni entrega igual que tú. Tú eres intenso, entregado y cuando quieres, quieres de verdad, pero también debes aprender a poner límites y dejar de permitir que cualquier persona juegue contigo. No naciste para estar rogando atención ni mendigando amor. El que quiera estar contigo lo demostrará con hechos y no solo con palabras bonitas dichas a medianoche.
Un amor del pasado volverá a aparecer y podría mover muchísimo tus emociones. Se marca incluso un encuentro íntimo o una reconciliación momentánea que te hará recordar todo lo que sentías por esa persona. Aquí el detalle es que no confundas nostalgia con amor verdadero. Hay personas que regresan no porque te amen, sino porque saben que siempre encuentran refugio contigo. Analiza bien si vale la pena abrir otra vez una puerta que tanto trabajo te costó cerrar. Tú sabes perfectamente quién merece volver y quién solo viene a revolverte la vida otra vez.
En el trabajo vienen cambios positivos y oportunidades de crecimiento. Podría presentarse un nuevo proyecto, propuesta o movimiento laboral que te ayudará muchísimo en lo económico. Eso sí, deja de dudar tanto de tus capacidades porque cuando te enfocas eres capaz de lograr cosas enormes. El problema es que a veces te gana el miedo o la flojera emocional y empiezas a dejar todo a medias. Ponte las pilas porque vienen meses importantes para construir estabilidad y dejar de estar batallando con deudas o preocupaciones económicas.
Hay personas muy manipuladoras a tu alrededor que buscarán hacerte sentir culpable por tomar decisiones pensando en ti. No caigas en chantajes emocionales ni permitas que nadie te haga sentir mala persona por querer tu paz mental. Aprende a mandar a la fregada todo lo que te robe tranquilidad. También se marcan chismes o comentarios negativos de familiares lejanos que traen mucha envidia porque les cala verte salir adelante. Tú sigue brillando y deja que hablen lo que quieran.
En el amor, si tienes pareja, vienen días intensos llenos de pasión, reconciliaciones y conversaciones importantes. Habrá oportunidad de arreglar problemas del pasado si ambos ponen de su parte. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse poco a poco y aunque al inicio no te moverá tanto el piso, con el tiempo podría convertirse en alguien muy importante para ti.
Tu color para este día es el negro y tus números de la suerte son el 03, 19 y 28. Y recuerda algo, Escorpión: a veces el verdadero cambio empieza cuando dejas de perseguir personas y comienzas a perseguir la vida que realmente mereces.
PISCIS
El 06 de mayo llega para mover muchísimas emociones en tu vida, Piscis, pero también para hacerte abrir los ojos sobre personas y situaciones que ya venías ignorando desde hace tiempo. Tú eres de los signos que más siente, que más se entrega y que muchas veces termina cargando dolores que ni le corresponden, todo por querer quedar bien con medio mundo. Ya basta de eso. Este mes viene a enseñarte que primero estás tú, después tú y al final también tú. Porque mientras sigas dejando tus sueños, tus metas y hasta tu paz mental por darle gusto a otros, jamás vas a sentirte completamente feliz.
Se vienen días muy buenos donde comenzarás a planear un viaje o salida con amistades o familiares. Ese viaje no solo será para despejarte, también te ayudará muchísimo a sanar emociones y recuperar energía que habías perdido por tanto estrés y preocupaciones. Necesitas salir de la rutina porque últimamente traes la mente saturada de pensamientos negativos y de situaciones que te están drenando. Una convivencia importante te hará darte cuenta de quién realmente disfruta tu compañía y quién nomás está contigo por conveniencia o por chisme.
Tu sexto sentido anda más despierto que nunca y será importantísimo que le hagas caso. Tú ya presentiste desde hace días que alguien no anda actuando derecho contigo, y sí, una traición o decepción viene en camino por parte de una amistad. Esa persona sonríe de frente pero envidia muchísimo lo que eres, lo que logras y hasta la atención que recibes. No cuentes todos tus planes ni reveles información importante porque podrías terminar metido en un problema innecesario. Aprende a guardar silencio, porque muchas veces calladito te ves más inteligente y más poderoso.
No te limites en lo que quieres para tu vida. Tienes sueños enormes, pero luego tú mismo empiezas a sabotearte pensando que no puedes o que las cosas están muy difíciles. Claro que puedes, pero necesitas dejar la flojera emocional y ponerte más las pilas. Tú naciste para destacar, para sobresalir y para demostrar que puedes ser la más perra entre las perras sin necesidad de pisotear a nadie. Que no te dé miedo brillar porque hay personas que solo te quieren ver pequeño para sentirse superiores.
Cuida mucho la parte de tus rodillas, piernas y articulaciones porque se marcan molestias, torceduras o pequeños accidentes por andar acelerado o distraído. También presta atención a dolores musculares y cansancio porque has estado cargando demasiada tensión emocional y eso ya se refleja en tu cuerpo. Necesitas dormir mejor y dejar de pensar tanto antes de acostarte porque luego ni descansas bien.
En cuestiones de amor andarás bastante sensible y eso podría jugarte en contra. Hay alguien que te mueve muchísimo el corazón, pero no es momento de abrir completamente tus sentimientos porque podrías terminar más lastimado o lastimada de lo normal. No toda la gente merece conocer tu lado vulnerable. Aprende primero a observar hechos antes de entregar el corazón envuelto para regalo. Si tienes pareja, se vienen discusiones por celos, inseguridades o malos entendidos. Necesitan hablar claro y dejar de suponer cosas que ni al caso.
Si estás soltero o soltera, hay posibilidad de conocer a alguien mediante redes sociales o por medio de amistades. Será una persona muy intensa, coqueta y bastante insistente contigo. El detalle es que deberás ir despacio porque podría tratarse de alguien que aún no sana completamente su pasado y después terminarías pagando platos rotos que ni ensuciaste.
En cuestiones laborales vienen movimientos importantes. Podría darse el despido o salida de un compañero y eso moverá muchísimo el ambiente en tu trabajo. También se visualizan cambios en negocios, proyectos o cuestiones económicas que al inicio te pondrán nervioso, pero más adelante terminarán beneficiándote bastante. Hay información que llegará a tus manos y será mejor que la guardes bien. No hables de más ni sueltes todo lo que sabes porque más adelante eso podría ayudarte muchísimo a salir de un problema o defenderte de alguien que intentará perjudicarte.
Tu color para este día es el azul cielo y tus números de la suerte son el 05, 11 y 30. Y recuerda algo, Piscis: el día que dejes de mendigar amor, atención y respeto, ese día empezarás a darte cuenta de todo lo valioso que realmente eres.
ACUARIO
El 06 de mayo llega para darte una sacudida emocional de esas que te hacen abrir los ojos de golpe, Acuario. Ya es momento de que entiendas que no puedes seguir viviendo para darle gusto a los demás mientras tú te estás apagando poquito a poquito. Has permitido demasiadas cosas por evitar conflictos, por no quedarte solo o sola, o simplemente por costumbre, y eso te ha llevado a cargar corajes, tristezas y decepciones que ni siquiera deberías traer encima. La vida te está poniendo enfrente una oportunidad enorme para reinventarte, pero primero tendrás que dejar atrás personas, hábitos y situaciones que solo te quitan paz mental.
Aprende a quererte más, pero de verdad, no nomás de palabra. Porque una cosa es subir frases motivacionales y otra muy distinta es poner límites cuando alguien te está dañando. Tú tienes una esencia muy especial, diferente y hasta medio rebelde, y justamente eso es lo que hace que muchas personas no puedan contigo. Hay gente que quisiera verte más apagado, más inseguro o más manipulable, pero no naciste para encajar en moldes ajenos. Si alguien no sabe valorar tu manera de ser, tu intensidad, tus ideas locas o tu forma de amar, entonces que se vaya muchísimo a la fregada. Tú no tienes que cambiar para que otros se sientan cómodos.
Eso sí, bájale tres rayitas al carácter porque últimamente traes una mecha bien corta y cualquier cosa te hace explotar. Andas contestando feo, haciendo jetas o alejando personas que sí te quieren solo porque traes cargando frustraciones que ni ellos provocaron. Tu familia y tus amistades no tienen la culpa de lo que te pasó en el pasado ni de las decepciones amorosas que todavía no sanas. Aprende a separar las cosas porque podrías terminar dañando relaciones importantes por puro orgullo o mal humor.
En cuestiones amorosas viene una etapa bastante movida. Si tienes pareja, se marca riesgo de infidelidad o de descubrir algo que no te va a gustar nada. No necesariamente significa traición física, pero sí secretos, mensajes o actitudes raras que podrían despertar tus inseguridades. Antes de explotar, investiga bien y habla claro porque muchas veces tu imaginación arma películas más dramáticas que novela de las nueve. También debes preguntarte si realmente estás siendo feliz o si solo sigues ahí por costumbre, miedo o dependencia emocional.
Si estás soltero o soltera, ponte más vivo porque podrías engancharte con dos personas al mismo tiempo y después no sabrás ni para dónde correr. Se vienen oportunidades amorosas muy fuertes y bastante tentadoras. Una persona llegará con mucha intensidad y pasión, mientras otra te ofrecerá estabilidad y tranquilidad. El problema será que tú querrás todo al mismo tiempo y luego terminarás haciendo un desmadre emocional. Aprende a decidir con la cabeza y no nomás con la calentura o la necesidad de sentirte querido.
En lo laboral vienen noticias muy buenas. Hay propuestas importantes, entrevistas, proyectos o cambios que podrían marcar un antes y un después en tu economía. Una oportunidad relacionada con viaje, cambio de residencia o incluso adquisición de vehículo comenzará a tomar fuerza. Has luchado muchísimo por ciertas metas y por fin comenzarás a ver resultados. No desesperes si las cosas no salen rápido porque el universo está acomodando todo para que llegue en el momento correcto.
También se visualiza consolidación de un sueño que llevabas tiempo esperando. Puede tratarse de algo relacionado con dinero, estudios, trabajo o estabilidad personal. Tú sigue avanzando aunque haya personas que duden de ti. Muchas veces te minimizan porque no entienden la enorme capacidad que tienes para salir adelante incluso cuando todo parece perdido.
En la salud necesitas descansar más y controlar el estrés porque traes agotamiento mental muy fuerte. Dolores de cabeza, ansiedad, insomnio o problemas digestivos podrían hacerse presentes si sigues acumulando emociones sin sacarlas. También cuida mucho tu alimentación porque has estado comiendo cualquier cosa por prisas o ansiedad y eso ya está afectando tu energía.
Se visualiza una amistad que comenzará a acercarse más de la cuenta y podría desarrollar sentimientos hacia ti. Tú decidirás si das entrada o si mejor mantienes distancia para evitar complicaciones. Nada más no juegues con sentimientos ajenos porque después el karma cobra caro.
Tu color para este día es el plateado y tus números de la suerte son el 07, 16 y 29. Y recuerda algo, Acuario: cuando aprendes a valorarte de verdad, automáticamente dejas de aceptar amores baratos, amistades falsas y migajas emocionales disfrazadas de cariño.
CAPRICORNIO
El 06 de mayo viene a mover muchas piezas importantes en tu vida, Capricornio, sobre todo en cuestiones emocionales, laborales y familiares. Has pasado por semanas donde te has sentido cansado de todo y de todos, como si cargaras una mochila llena de preocupaciones, responsabilidades y decepciones que ya ni te dejan dormir tranquilo. Pero también viene una etapa donde empezarás a recuperar fuerza, seguridad y ganas de salir adelante. Lo primero que tienes que entender es que no puedes seguir viviendo pendiente de las críticas de la gente. Siempre habrá alguien hablando de ti, inventando cosas o deseando que te vaya mal porque les cala verte avanzar. Tú sigue enfocado en tu vida y deja que los demás se ahoguen en su propio veneno.
Necesitas atender más tu felicidad y dejar de poner primero las necesidades de todos menos las tuyas. Últimamente has vivido más preocupado por resolver problemas ajenos que por arreglar lo que realmente te afecta a ti. Ya deja de querer quedar bien con medio mundo porque mientras tú te desgastas, muchos ni siquiera valoran lo que haces por ellos. Aprende a ser más egoísta de vez en cuando, no para dañar, sino para proteger tu paz mental y emocional.
En el trabajo vienen cambios bastante buenos. Se visualiza crecimiento, nuevas oportunidades y una actitud distinta que te ayudará muchísimo a sobresalir. Por fin empezarás a darte cuenta de todo lo que vales y dejarás de conformarte con migajas laborales o con lugares donde no reconocen tu esfuerzo. Hay posibilidad de aumento, nuevo proyecto o propuesta que te hará sentir motivado otra vez. Eso sí, deja de minimizar tus capacidades porque cuando te enfocas eres capaz de lograr cosas enormes. El problema es que luego te gana el miedo al fracaso y empiezas a dejar las cosas a medias.
Debes cuidar muchísimo tus pertenencias y el dinero porque se marcan pérdidas materiales o incluso robo. Y lo peor es que podría venir de una persona cercana o alguien en quien confiabas demasiado. No prestes dinero tan fácilmente, no cuentes cuánto tienes y ponte más vivo con tus cosas personales porque hay mucha energía de envidia alrededor de ti. A veces pecas de buena persona y eso hace que algunos quieran aprovecharse de ti. Ya no seas tan confiado o confiada.
En cuestiones amorosas se vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, presta atención a cambios raros en su comportamiento porque podría estar ocultando algo o atravesando situaciones que no te ha querido contar. Antes de hacer un drama o explotar, investiga bien y habla claro. Muchas veces tu intuición no falla, pero también debes evitar hacerte películas donde ni las hay. Hay conversaciones pendientes que ya no pueden seguirse postergando porque el silencio solo está creando más distancia entre ustedes.
Si estás soltero o soltera, se aproxima una persona que despertará muchísimo tu interés. Será alguien con carácter fuerte, bastante seguro de sí mismo y con quien sentirás una conexión inmediata. El detalle es que deberás ir despacio porque podrías ilusionarte demasiado rápido y terminar entregando más de la cuenta. Ya aprendiste que no todo el que te habla bonito merece entrar a tu vida.
Aunque muchas veces aparentes dureza y frialdad, tú sabes amar bonito. El problema es que te cuesta muchísimo expresar lo que sientes y terminas lastimando a personas que sí te quieren solo porque no sabes comunicar tus emociones. Deja de pensar que demostrar cariño te hace débil. A veces un abrazo, una llamada o unas palabras sinceras pueden salvar relaciones importantes que están tambaleándose.
Se vienen momentos muy buenos que deberás disfrutar al máximo. Reuniones familiares, salidas, convivencias y noticias positivas comenzarán a devolverte la alegría que habías perdido. Necesitas volver a conectar con las cosas simples de la vida porque últimamente te has tomado todo demasiado en serio y eso te está consumiendo emocionalmente.
Cuida mucho tu salud porque traes mucho estrés acumulado y eso podría reflejarse en dolores musculares, insomnio o problemas digestivos. También bájale a los corajes porque te los tragas todos y luego el cuerpo termina cobrando factura. Aprende a descansar y a darte espacios para ti.
Tu color para este día es el café oscuro y tus números de la suerte son el 08, 17 y 33. Y recuerda algo, Capricornio: muchas veces no necesitas demostrarle nada al mundo, solo necesitas demostrarte a ti mismo que todavía eres capaz de levantarte más fuerte después de cada caída.
SAGITARIO
El 06 de mayo llega con una energía bastante intensa para ti, Sagitario, y aunque muchas personas digan que tienes un carácter insoportable, la verdad es que ese mismo carácter te ha salvado de caer en manos equivocadas y te ha ayudado a conseguir muchas de las cosas que hoy tienes. Tú ya no eres de los que se quedan callados aguantando tonterías. Ahora dices lo que piensas, lo que sientes y lo que te molesta sin andarte con rodeos ni medias tintas. Y aunque eso a veces incomode a otros, también te ha servido para quitarte de encima gente falsa, aprovechada y doble cara que solo estaba contigo por conveniencia.
Has aprendido a golpes que en esta vida el que no habla claro termina tragándose corajes. Sin embargo, debes tener cuidado con la manera en la que expresas ciertas cosas porque últimamente traes la lengua más filosa que nunca y podrías meterte en problemas innecesarios. Hay personas muy sensibles alrededor de ti que podrían malinterpretar comentarios tuyos o tomar como ataque algo que dijiste jugando. No todo mundo entiende tu humor pesado ni tu manera tan directa de ver la vida. Aprende a medir un poquito las palabras porque luego terminas armando incendios donde ni querías prender el cerillo.
Se aproxima un viaje muy importante que llevas tiempo posponiendo por miedo, dinero o falta de organización. Ese viaje será mucho más significativo de lo que imaginas porque no solo te ayudará a despejarte, también servirá para sanar emociones, aclarar pensamientos y fortalecer la relación con ciertas personas de tu familia. Hay conversaciones pendientes que deberán darse lejos de la rutina y ese momento llegará más pronto de lo que crees. También existe posibilidad de conocer personas nuevas durante ese viaje, alguien podría mostrar demasiado interés en ti y hacerte sentir nuevamente emoción por cuestiones del corazón.
Necesitas marcar bien tus metas y dejar de distraerte tanto con problemas o situaciones que no te dejan nada bueno. Tienes sueños enormes, pero a veces tú mismo empiezas a sabotearte por flojera emocional o por miedo a no lograrlo. Ya deja de rendirte a la mitad del camino. Cada vez que abandonas algo, también abandonas una parte de la vida que podrías haber tenido. Este es un excelente momento para enfocarte de lleno en proyectos personales, negocios, estudios o cualquier meta que tengas guardada en el cajón del “algún día”. Ese algún día ya llegó.
No permitas que las decepciones amorosas te hagan perder la fe en el amor. Has pasado por personas que prometían mucho y daban muy poco, gente que nomás llegó a revolverte el corazón y dejarte dudas. Pero también aprendiste muchísimo gracias a esas experiencias. Ahora ya sabes detectar quién viene con buenas intenciones y quién nomás busca pasar el rato. Si tienes pareja, se vienen días de mucha intensidad emocional y pasión, pero también uno que otro conflicto por orgullo o malos entendidos. Aprende a escuchar más y a no querer ganar todas las discusiones porque luego terminas alejando a quien de verdad te ama.
Si estás soltero o soltera, se marca posibilidad de iniciar una aventura o conexión bastante intensa con alguien que aparecerá de manera inesperada. Será una persona divertida, atrevida y con mucha química contigo. El detalle es que podrías emocionarte demasiado rápido y terminar idealizando algo que apenas está empezando. Ve despacio y deja que las cosas fluyan.
En cuestiones económicas vienen mejoras importantes. Un dinero que estabas esperando comenzará a moverse y también podrían surgir oportunidades laborales bastante interesantes. Hay una propuesta o proyecto que te hará pensar mucho si debes quedarte donde estás o aventarte a algo nuevo. Escucha tu intuición porque ella sabrá guiarte mejor que cualquier consejo ajeno.
Cuida muchísimo tu salud porque se visualizan dolores musculares, alergias o molestias físicas especialmente por las mañanas. Has estado acumulando mucho estrés y tensión emocional y el cuerpo ya comenzó a reflejarlo. También bájale un poco a los desvelos y al desorden en tus horarios porque luego andas todo el día de malas y ni tú te aguantas.
Tus números importantes para este día son el 7 y el 9, pero también el 21 traerá mucha fuerza en cuestiones de suerte y decisiones importantes. Tu color para este día es el naranja. Y recuerda algo, Sagitario: el día que dejes de dudar de ti, ese día no habrá meta, persona ni problema que pueda detenerte.
ARIES
El 06 de mayo llega con una lección bastante fuerte para ti, Aries, porque ya es momento de bajarte de las nubes y poner los pies bien firmes sobre la tierra. Has estado soñando demasiado con situaciones, personas y planes que nomás no terminan de aterrizar, y mientras sigues esperando milagros, el tiempo se te está yendo como agua entre los dedos. No es momento de seguir creyendo en cuentos bonitos ni en promesas vacías. Es momento de actuar, de tomar decisiones inteligentes y de enfrentar de una buena vez todo eso que llevas arrastrando desde hace tiempo.
La vida te ha dado golpes bastante duros en los últimos meses, pero también te ha enseñado que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Tú no eres de los que se quedan tirados llorando para siempre, aunque sí eres de los que se aferran demasiado a lo que ya terminó. Y ahí está tu problema: sigues pensando en lo que no fue, en lo que pudo pasar y en personas que ya agarraron otro rumbo mientras tú todavía sigues revisando recuerdos como si fueran capítulos de novela. Ya cierra esos ciclos de una vez porque mientras sigas viviendo del pasado no vas a poder construir el futuro que tanto deseas.
No es tiempo de andar buscando relación seria ni de querer amarrarte emocionalmente con alguien. Ahorita el universo quiere que te enfoques en ti, en tus metas, en tu estabilidad emocional y económica. Necesitas reinventarte, cambiar hábitos, sanar heridas y aprender a disfrutar tu propia compañía antes de querer compartir tu vida con alguien más. Porque luego te enamoras más rápido que oferta de fin de temporada y terminas entregando el corazón a personas que ni saben lo que quieren.
Eso sí, se visualizan nuevos amores, aventuras y conexiones bastante intensas. Habrá mucha química con alguien que llegará de manera inesperada y despertará tu lado más coqueto y atrevido. Dale vuelo a la caricia si quieres, pero con inteligencia y tomando precauciones porque luego andas confiando demasiado rápido y después vienen los arrepentimientos. También se marca posibilidad de encuentros con personas del pasado, pero no precisamente para regresar, sino para que termines de entender por qué nunca funcionaron las cosas.
En cuestiones laborales y económicas vienen oportunidades importantes, pero tendrás que dejar la flojera emocional y ponerte las pilas. Tú tienes muchísimo talento, pero muchas veces empiezas algo con toda la emoción del mundo y luego lo abandonas cuando las cosas se ponen difíciles. Así jamás vas a lograr estabilidad. Necesitas disciplina, enfoque y dejar de buscar resultados inmediatos. Lo bueno toma tiempo y tú estás en una etapa donde cada esfuerzo que hagas comenzará a rendir frutos más adelante.
Tus números de la suerte para este día son el 3, el 7 y el 8. Habrá buena energía en cuestiones de azar, sorteos o dinero inesperado, así que mantente atento porque podría llegar una sorpresa económica que te saque de un apuro o te permita darte un gustito que ya mereces.
Si tienes pareja, vienen días ideales para renovar la relación. Ya dejen la rutina porque se estaban apagando poco a poco entre las mismas discusiones, las mismas mañas y la falta de emoción. Necesitan salir, hacer cosas diferentes, volver a conectar desde la pasión y la complicidad. Tu relación puede mejorar muchísimo si ambos ponen de su parte y dejan de competir por quién tiene la razón. También cuida mucho los celos y el orgullo porque luego haces tormentas enormes por cosas pequeñas.
En cuestiones familiares habrá noticias que te harán reflexionar muchísimo sobre lo rápido que pasa el tiempo. Necesitas acercarte más a ciertas personas que has tenido medio abandonadas por andar enfocado en tus propios problemas. A veces un mensaje o una llamada pueden hacer la diferencia.
Tu salud necesitará más atención porque el estrés, los desvelos y la mala alimentación ya te están pasando factura. Dolores de cabeza, ansiedad o problemas musculares podrían aparecer si sigues ignorando las señales de tu cuerpo. Descansa más y deja de querer resolver todo en un solo día.
Tu color para este día es el rojo intenso. Y recuerda algo, Aries: no todas las pérdidas son malas. A veces la vida te quita personas, planes y caminos porque sabe perfectamente que mereces algo muchísimo mejor.
TAURO
El 06 de mayo llega para hacerte reaccionar de muchas cosas que vienes arrastrando desde hace tiempo, Tauro. Has estado demasiado perdido entre pensamientos, dudas y situaciones que ni te dejan avanzar ni te dejan dormir tranquilo. A veces quieres hacer mil cosas al mismo tiempo y terminas no haciendo ni una porque te distraes demasiado con problemas ajenos, amores complicados o pensamientos negativos que tú mismo alimentas. Ya es momento de dejar de caminar sin rumbo y comenzar a enfocarte en una meta clara, porque mientras sigas revoloteando de aquí para allá como mosca en mercado, no vas a lograr concretar eso que tanto dices querer.
La vida ha sido mucho más buena contigo de lo que imaginas, pero eres bien terco para reconocerlo. A pesar de todas las caídas, decepciones y fregadazos que has vivido, aquí sigues de pie y eso ya dice muchísimo de la fuerza que cargas dentro. Has aprendido a levantarte solo o sola cuando nadie más te tendió la mano y aunque eso te hizo más desconfiado, también te volvió más inteligente para detectar personas falsas y situaciones que no te convienen. Lo que ahora necesitas es confiar más en ti y dejar de esperar aprobación de los demás para hacer lo que realmente quieres.
Se marcan cambios de conducta en una amistad que podrían sacarte muchísimo de tus casillas. Alguien comenzará a actuar extraño contigo, más distante o incluso algo envidioso. Tú vas a notar perfectamente las malas vibras porque cuando algo no te cuadra lo sientes desde el primer momento. No hagas dramas ni explotes de inmediato. Observa bien porque esa persona podría estar atravesando problemas personales o simplemente mostrando su verdadera cara. Aprende a no contar todos tus planes porque hay gente que aparenta alegrarse por ti mientras por dentro les cala verte avanzar.
En cuestiones amorosas vienes arrastrando karmas del pasado que todavía no terminas de sanar. Hay heridas emocionales que sigues disfrazando con indiferencia, pero que en el fondo todavía te afectan más de lo que aceptas. Tú eres de los que aparentan fortaleza aunque por dentro anden hechos pedazos. Ya es tiempo de soltar personas que solo viven en tus recuerdos y dejar espacio para nuevas oportunidades. Si sigues aferrado a lo que ya murió emocionalmente, jamás vas a permitir que llegue algo mejor.
Si tienes pareja, vienen días donde necesitarán hablar claro y poner orden en ciertas situaciones que se han ido acumulando. Hay cosas que ambos han estado guardando por evitar conflictos, pero tarde o temprano van a salir y será mejor enfrentarlas desde ahorita. También se visualizan momentos de mucha pasión y conexión emocional si aprenden a escucharse más y dejar el orgullo a un lado. No quieras controlar todo porque eso termina desgastando cualquier relación.
Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien muy importante durante un viaje, salida o incluso mediante cuestiones laborales o estudios. Será una persona bastante inteligente, relajada y con una energía que te hará sentir mucha tranquilidad. Sin embargo, no deberás apresurarte ni entregar el corazón tan rápido. Primero conoce bien sus intenciones porque luego te emocionas y terminas idealizando gente que apenas estás conociendo.
Se visualiza posibilidad de tomar un curso, estudiar algo nuevo o aprender una habilidad que te ayudará muchísimo en lo laboral más adelante. Aprovecha cualquier oportunidad de crecimiento porque vienen tiempos donde el conocimiento será tu mejor herramienta para generar estabilidad económica. En el trabajo no se ven cambios drásticos por ahora, pero sí mucha estabilidad. Aunque a veces sientas que todo está muy estancado, en realidad estás construyendo una base firme que más adelante te dará tranquilidad.
Si tienes pensado viajar, el panorama pinta excelente. Ese viaje podría traerte nuevas amistades, oportunidades o incluso una conexión sentimental bastante interesante. Solo cuida mucho a quién le abres completamente tu corazón porque no toda la gente merece conocer tu lado más sensible. Tú amas bonito, intenso y de verdad, pero muchas veces terminas entregando demasiado a personas que ni siquiera saben valorar lo que haces por ellas.
Cuida mucho tu salud emocional porque últimamente te guardas demasiadas cosas y luego explotas por cualquier tontería. Dolores musculares, cansancio o problemas digestivos podrían aparecer por tanto estrés acumulado. Aprende a relajarte y deja de querer resolver la vida de todos.
Tu color para este día es el verde esmeralda y tus números de la suerte son el 04, 15 y 26. Y recuerda algo, Tauro: a veces avanzar no significa correr, a veces simplemente significa dejar de regresar a lugares, personas y recuerdos que ya no te hacen bien.
GÉMINIS
El 06 de mayo llega con una energía bastante poderosa para ti, Géminis, y aunque últimamente has sentido que las cosas no avanzan al ritmo que quisieras, el universo comenzará a acomodarte muchas situaciones que ya te tenían con el alma toda revuelta. Este será un día importante para conectar contigo mismo, con tus sueños y con esa fuerza interior que muchas veces olvidas que tienes. Tú eres un signo que cuando se propone algo puede lograr hasta lo imposible, pero también eres experto en sabotearte solo con pensamientos negativos, inseguridades y miedo al fracaso. Ya deja de hacerte menos porque tienes muchísimo más potencial del que imaginas.
Tus números de la suerte para este día son el 6 y el 9, y vienen cargados de energía positiva en cuestiones económicas, amorosas y espirituales. Será un excelente momento para decretar, agradecer y pedir todo aquello que deseas para tu vida. Tú tienes un don muy fuerte para atraer lo que piensas, así que cuidado con enfocarte solo en problemas porque luego terminas llamando más de lo mismo. Empieza a cambiar la manera en que hablas y piensas sobre ti mismo. Deja de decir “no puedo” o “todo me sale mal”, porque el universo escucha absolutamente todo lo que decretas.
Necesitas recuperar la confianza en ti y dejar de depender tanto de la opinión de los demás. Muchas veces sabes perfectamente qué decisión tomar, pero terminas dudando porque alguien te mete inseguridades en la cabeza. Ya es momento de ir por lo que quieres sin pedir permiso ni aprobación. La vida no se va a detener a esperar que te decidas, así que ponte las pilas y comienza a moverte hacia eso que tanto sueñas. Lo que no fue, ya no será, y mientras sigas aferrado a personas o situaciones del pasado no podrás avanzar.
En el amor vienen movimientos bastante interesantes. Se visualizan amores de una noche, aventuras intensas y encuentros que podrían devolverte las ganas de creer nuevamente en alguien. Eso sí, no confundas emoción momentánea con amor eterno porque luego te emocionas más rápido que niño viendo juguetes nuevos. Hay una persona que comenzará a acercarse poco a poco y aunque al principio pensarás que solo será algo pasajero, podría terminar despertando sentimientos más profundos. Ve despacio y deja que las cosas fluyan sin presionar.
Si tienes pareja, vienen días donde necesitarán hablar claro y dejar atrás inseguridades o malos entendidos que ya estaban desgastando la relación. Tu pareja necesita más atención de tu parte y tú necesitas sentirte más valorado o valorada. No dejen que la rutina apague lo bonito que han construido. También se marcan celos y chismes de personas externas que podrían meter ruido en su relación. No permitan que nadie se meta donde no le corresponde.
Cuida mucho la parte de tus piernas y el estómago porque podrían presentarse molestias, inflamaciones o dolores relacionados con estrés, mala alimentación o cansancio acumulado. Últimamente traes muchas emociones guardadas y eso está afectando más tu cuerpo de lo que imaginas. Aprende a descansar y deja de desvelarte tanto pensando en cosas que todavía ni suceden.
Tu familia necesitará mucho de ti en estos días. Se aproxima una situación complicada o noticia que podría poner triste a varios integrantes del hogar. No necesariamente significa algo grave, pero sí un momento donde deberán permanecer unidos y apoyarse más que nunca. A veces estás tan concentrado en tus problemas que olvidas pasar tiempo con las personas que realmente te aman. Aprovecha cada momento porque el tiempo pasa más rápido de lo que crees.
También se visualizan chismes o comentarios donde tu nombre saldrá involucrado. Habrá personas inventando cosas o tratando de hacerte quedar mal, pero la verdad siempre termina saliendo a la luz. Tú no caigas en provocaciones ni pierdas tu energía aclarando rumores a gente que ni vale la pena. Mientras más hablen de ti, más claro quedará que sigues siendo importante en la vida de muchos.
En cuestiones económicas vienen mejoras poco a poco. Un dinero extra podría llegar mediante negocio, comisión, pago atrasado o ayuda inesperada. Adminístrate mejor y deja de gastar en cosas innecesarias solo por impulso emocional.
Tu color para este día es el amarillo y además del 6 y el 9, el número 24 traerá mucha fuerza en cuestiones de suerte y decisiones importantes. Y recuerda algo, Géminis: el día que aprendas a confiar completamente en ti, nadie volverá a tener el poder de hacerte sentir menos de lo que realmente eres.
CÁNCER
El 06 de mayo llega para abrirte los ojos de una manera muy fuerte, Cáncer, porque ya es momento de dejar de ignorar todas esas señales que el universo te ha estado mandando desde hace tiempo. Tú eres uno de los signos más intuitivos del zodiaco, aunque muchas veces por aferrarte a personas o situaciones terminas haciéndote el ciego o la ciega con tal de no aceptar la verdad. Pero tu sexto sentido jamás se equivoca y en estos días estará más despierto que nunca. Vas a comenzar a notar actitudes raras, mentiras mal disfrazadas y energías pesadas de personas que juraban quererte. Hazle caso a tu intuición porque ella será tu mejor defensa contra traiciones, engaños y falsas amistades.
Traes el don espiritual muy desarrollado y eso se verá reflejado en sueños, presentimientos y señales bastante claras. Vas a soñar cosas que después sucederán o sentirás vibras extrañas antes de que algo pase. No lo ignores ni pienses que son coincidencias porque tu energía anda demasiado conectada. Incluso podrías descubrir secretos o mentiras gracias a pequeños detalles que los demás ni siquiera notan. Aprende a confiar más en esa voz interior que tantas veces te ha salvado de meterte en problemas más grandes.
Necesitas dejar de ser tan blando con las personas que no lo merecen. Tú tienes un corazón enorme y siempre terminas justificando a quienes te dañan, creyendo que van a cambiar o que algún día valorarán todo lo que haces por ellos. Ya basta. La vida te está enseñando que no puedes seguir doblegándote por nadie ni permitiendo que jueguen con tus sentimientos. Es momento de sacar carácter y aprender a decir “hasta aquí”. No tienes que convertirte en alguien frío, pero sí más inteligente emocionalmente. Porque mientras tú das amor sincero, hay personas que solo saben aprovecharse de tu nobleza.
En el amor vienen días bastante intensos. Si tienes pareja, se visualizan conversaciones importantes que podrían fortalecer muchísimo la relación o hacerte darte cuenta de cosas que ya no puedes seguir ignorando. Hay situaciones que llevan tiempo acumulándose y que necesitan resolverse antes de que exploten. También vienen momentos de mucha pasión y conexión emocional si ambos dejan el orgullo a un lado. No permitas que terceras personas se metan en tu relación porque hay mucha envidia alrededor.
Si estás soltero o soltera, prepárate porque se aproxima una etapa de encuentros amorosos bastante fuertes. Un viaje o salida podría poner frente a ti a una persona que te moverá muchísimo el corazón y despertará emociones que ya creías dormidas. Habrá mucha química y atracción, pero deberás ir despacio para no engancharte tan rápido. Tú eres experto en enamorarte de la idea de las personas y luego terminas sufriendo cuando la realidad no coincide con tus expectativas.
También se marcan amores de una noche y aventuras intensas. Nada más cuidado con entregar demasiado rápido el corazón porque no todo el que llega trae buenas intenciones. Aprende primero a observar hechos antes de confiar completamente. Tu problema no es amar, tu problema es que amas demasiado incluso a quien no se lo ha ganado.
En cuestiones laborales vienen días muy positivos. Se visualizan oportunidades, viajes y cambios que podrían ayudarte muchísimo a crecer económicamente. Hay un proyecto o idea que has venido posponiendo por miedo o inseguridad, pero este será el momento ideal para retomarlo. La vida comenzará a mostrarte por qué muchas cosas no se dieron antes: simplemente no era el tiempo correcto. Ahora sí vienen oportunidades mucho más alineadas contigo y con lo que realmente mereces.
Se visualiza posibilidad de cambio de casa, remodelación o incluso movimiento relacionado con vehículo. Será algo que traerá estabilidad y sensación de renovación a tu vida. También podrías recibir noticias positivas relacionadas con dinero o documentos que estaban atorados.
Cuida muchísimo tu salud emocional porque últimamente has estado cargando demasiadas preocupaciones ajenas. Dolores de cabeza, ansiedad o problemas digestivos podrían aparecer si no comienzas a relajarte más. Necesitas descansar y dejar de pensar tanto en escenarios negativos que todavía ni pasan.
Tus números de la suerte son el 6 y el 9, pero el 18 también traerá mucha energía positiva para decisiones importantes. Tu color para este día es el blanco. Y recuerda algo, Cáncer: a veces el mayor acto de amor propio no es seguir luchando por alguien… sino tener el valor de soltar aquello que solo te está rompiendo por dentro.