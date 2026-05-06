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Horóscopo de hoy para Cáncer del 6 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 6 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

Tu estado anímico pasará por algunos altibajos, producto de ciertas decepciones pasajeras. Ojo con reparar las penas de amor a través de la comida y los excesos. En lugar de permanecer ocioso, mantente ocupado para evitar que tu mente te juegue malas pasadas.

Horóscopo de amor para Cáncer

De la manera en que te portas con tu pareja revela lo que tu consideras es más importante sobre tu relación con ella. Continuamente muestras porque la amas, pero también caes fácilmente en la trampa de estar demasiado contento. En cambio eres capaz de hacer algo especial y traer una sorpresa a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Cáncer

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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