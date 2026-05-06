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Horóscopo de hoy para Sagitario del 6 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 6 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Te sentirás lleno de entusiasmo y conocerás gente que exaltará tus mejores cualidades. A la hora de elegir socios y amistades, fíjate en que tengan un carácter alegre. Rodéate de personas que, con su frescura, te ayuden a mantener la moral y el espíritu en alto.

Horóscopo de amor para Sagitario

Motivado por tus deseos te sientes movido fácilmente a la acción. Si aparece la oportunidad, toma ventaja de la forma en la que te sientes, pasas tiempo con alguien excitante y adorable. Lo contrario es posible: Tal vez tu pareja no este de humor. Si es así necesitas aceptarlo, puedes estar frustrado pero evita reaccionar de más.

Horóscopo de dinero para Sagitario

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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