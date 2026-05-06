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Horóscopo de hoy para Tauro del 6 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 6 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Prepárate, porque te esperan vivencias muy apasionadas entre las sábanas. Lograrás cautivar y despertar las fantasías de tu compañero de lecho. Te sentirás valorado y apreciado en todas las dimensiones de tu ser. Además de caricias y besos, recibirás algunos regalos.

Horóscopo de amor para Tauro

Discute el plan con tu ser amado. Existen conversaciones intensas y deliberaciones que están en una etapa que es importante para los dos. Solo trabajando a través de detalles más ambiguos te formaras una imagen clara del panorama de tu relación. Si eres soltero, tus amigos se quedan contigo mostrándote entusiasmo y soporte en tus esfuerzos románticos.

Horóscopo de dinero para Tauro

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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