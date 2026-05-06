Trump afirma que en Venezuela “bailan en las calles” por auge petrolero y nuevas inversiones

De manera triunfalista, Donald Trump aseguró este miércoles que en Venezuela “están bailando en las calles” debido al dinero que está entrando al país por nuevas inversiones petroleras impulsadas tras la flexibilización de sanciones y el acercamiento entre Washington y Caracas.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el sector energético venezolano atraviesa un renovado interés por parte de grandes compañías estadounidenses.

“La gente en Venezuela está bailando en las calles porque está entrando mucho dinero”, dijo el mandatario al referirse a los acuerdos petroleros alcanzados en los últimos meses.

El republicano añadió que sostuvo una cena privada con directivos de las principales petroleras de Estados Unidos, entre ellas Chevron y ExxonMobil, para discutir oportunidades de negocio en el país sudamericano.

Sin embargo, según un reciente reporte en The New York Times, la información retrata una Venezuela partida en dos tras el secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos: por un lado, una élite política y empresarial que celebra una supuesta recuperación económica impulsada por el petróleo y la apertura a inversiones extranjeras; por otro, una población agotada que sigue atrapada en la pobreza, el miedo y la represión.

Aunque el nuevo escenario ha traído señales de apertura, como la liberación de cientos de presos políticos y el regreso de inversionistas, el diario cuestiona la idea de un verdadero “renacimiento”.

Sin embargo, las declaraciones de Trump se producen en medio de una creciente apertura hacia inversiones extranjeras en la industria energética venezolana, históricamente afectada por sanciones, nacionalizaciones y deterioro operativo.

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, confirmó recientemente que la compañía evalúa nuevas oportunidades en Venezuela tras cambios regulatorios promovidos por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y respaldados por la administración Trump.

Pese a ello, Woods había mantenido hasta hace pocos meses una postura mucho más cautelosa. En enero calificó a Venezuela como un país “uninvestable” (“no apto para inversión”) debido a la falta de garantías jurídicas y antecedentes de expropiaciones.

Según la agencia Reuters, Trump se reunió esta semana con ejecutivos de Chevron y ExxonMobil para discutir el futuro energético venezolano y posibles inversiones a gran escala y aunque el discurso oficial de Washington ha sido optimista, varias compañías petroleras mantienen reservas sobre el escenario venezolano.

En encuentros previos en la Casa Blanca, ejecutivos del sector advirtieron que recuperar plenamente la producción petrolera venezolana requeriría reformas estructurales, estabilidad política y miles de millones de dólares en inversión.

Según estimaciones citadas por Fortune, reconstruir la industria energética venezolana podría requerir más de $100 mil millones de dólares y más de una década de trabajo.

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