5,000 soldados estadounidenses podrían ser desplazados a Polonia para reforzar su seguridad

El gobierno de Polonia levantó la mano para solicitarle al presidente Donald Trump que los 5,000 soldados estadounidenses que pretende retirar de Alemania en los próximos meses, los reasigne para reforzar la seguridad de sus fronteras.

Desde que el ejército ruso comenzó a invadir a Ucrania hace ya más de cuatro años, surgió una enorme preocupación en Polonia de hipotéticamente convertirse en un posible objetivo posterior del Kremlin.

De hecho, este año, elevó su gasto de defensa a un nivel nunca visto, pues como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destinó el 4.8% de su producto interno bruto (PIB) a sus fuerzas armadas.

Sin embargo, al enterarse que Trump se disgustó con Friedrich Merz, canciller alemán, y eso lo llevó a determinar la salida de 5,000 militares estadounidenses del territorio bávaro, el presidente polaco Karol Nawrocki se puso en contacto con Washington para señalar que tiene “la infraestructura preparada” para recibir a sus soldados.

“Si por cualquier motivo —ya discutido y conocido públicamente— el presidente Donald Trump decide reducir la presencia militar estadounidense en Alemania, en Polonia estamos preparados para recibir tropas estadounidenses; contamos con la infraestructura necesaria para ello.

Polonia pretende reforzar la seguridad de sus fronteras incrementando la cantidad de tropas estadounidenses en una base militar instalada desde 2023. (Crédito: Ahn Young-joon / AP)

Independientemente de las opiniones políticas, todos son conscientes de que la presencia de tropas estadounidenses, ya sea en Polonia o en otros países de Europa Central y Oriental, aumenta la seguridad”, indicó en un discurso.

En la actualidad, cerca de 10,000 militares estadounidenses están asignados a una base permanente del ejército norteamericano instalada en Polonia desde 2023.

No obstante, bajo la óptica de Donald Tusk, primer ministro polaco, esa cantidad de militares extranjeros ya no debe incrementarse y por ello públicamente ha expresado su rechazo a la opción de que se pretenda recibir a las tropas todavía avecindadas en Alemania.

Cabe señalar que Estados Unidos cuenta con 36,436 militares desplazados en bases militares establecidas en el territorio germano, así que retirar a 5,000 de ellos no representa un abono total de la región.

Además, Trump recientemente amagó con retirar a más tropas de naciones como Italia y España, esto en respuesta a la falta de solidaridad en la guerra que sostiene en contra de Irán.

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