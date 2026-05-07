El tiempo de hoy en Dallas para este jueves 7 de mayo

Este jueves 7 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén nubes y claros. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:35 h y el crepúsculo será a las 20:13 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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