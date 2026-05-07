Horóscopo de hoy para Leo del 7 mayo de 2026

Cuidarte es fundamental, pero sin caer en extremos. No te castigues con rutinas que, por rígidas, terminen alejándote de un bienestar genuino. Hoy es momento de escucharte y actuar en consecuencia. La salud real nace cuando te respetas, no cuando sigues exigencias externas.

Horóscopo de amor para Leo Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Leo Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.