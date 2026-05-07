Horóscopo de hoy para Libra del 7 mayo de 2026

Es tiempo de madurez afectiva. Tu familia pedirá gestos concretos de apoyo. Si te comprometes, consolidarás tus bases con firmeza. Hoy, lo externo puede esperar: tu energía está llamada a sostener, desde la raíz, tu mundo íntimo, el vínculo con tus padres y tu hogar.

Horóscopo de amor para Libra Encantas a todos con la calidez de tu sonrisa, radiando energía positiva y afecto natural hacia aquellos que quieres. La amabilidad que muestras te hace ser atractivo para los demás, lo que hace facial nutrir relaciones ya existentes o si eres soltero hacer una buena impresión en alguien en quien tu estas interesado y le pides una cita.

Horóscopo de dinero para Libra Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.