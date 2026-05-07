window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 7 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 7 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Es tiempo de madurez afectiva. Tu familia pedirá gestos concretos de apoyo. Si te comprometes, consolidarás tus bases con firmeza. Hoy, lo externo puede esperar: tu energía está llamada a sostener, desde la raíz, tu mundo íntimo, el vínculo con tus padres y tu hogar.

Horóscopo de amor para Libra

Encantas a todos con la calidez de tu sonrisa, radiando energía positiva y afecto natural hacia aquellos que quieres. La amabilidad que muestras te hace ser atractivo para los demás, lo que hace facial nutrir relaciones ya existentes o si eres soltero hacer una buena impresión en alguien en quien tu estas interesado y le pides una cita.

Horóscopo de dinero para Libra

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraLibra

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending