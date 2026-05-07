Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, asegura que Trump no planea invadir Cuba

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le dijo directamente durante su encuentro en Washington que Estados Unidos no tiene intención de invadir Cuba, en medio de crecientes tensiones regionales por la política de la Casa Blanca hacia la isla.

“Si entendí correctamente la traducción, él me dijo que no piensa invadir Cuba”, declaró Lula durante una conferencia de prensa ofrecida en la embajada brasileña en Washington, tras sostener una reunión de casi tres horas con Trump en la Casa Blanca.

El mandatario brasileño explicó que aprovechó el encuentro para ofrecerse como mediador ante la situación cubana y afirmó que está “plenamente a disposición” si Washington requiere ayuda diplomática para abordar la crisis en la isla.

“Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin al bloqueo”, expresó Lula, quien calificó las sanciones estadounidenses como “el bloqueo más largo de la historia moderna”.

Las declaraciones llegan en un momento de fuerte tensión entre Washington y La Habana, luego de que Trump endureciera recientemente su discurso hacia Cuba tras el operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En semanas recientes, el gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones económicas y un bloqueo petrolero que, según autoridades cubanas, agravó aún más la crisis energética y social en la isla.

Trump y Lula buscan recomponer la relación bilateral

La reunión marcó el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios en la Casa Blanca desde el regreso de Trump al poder y se produjo después de meses de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

A pesar de las diferencias políticas, Lula describió el encuentro como cordial y aseguró que ambas naciones dieron “un paso importante” para reconstruir la relación bilateral.

“La buena relación entre Brasil y Estados Unidos demuestra que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo”, afirmó el líder brasileño.

Trump también calificó la reunión como positiva en una publicación en Truth Social, donde describió a Lula como un “presidente dinámico” y aseguró que las conversaciones avanzaron favorablemente.

Aunque estaba previsto que ambos líderes comparecieran juntos ante la prensa en el Despacho Oval, la aparición fue cancelada a petición del mandatario brasileño.

Según funcionarios de ambos gobiernos, la agenda incluyó temas comerciales, cooperación en seguridad, minerales estratégicos y el conflicto en Irán.

Uno de los principales puntos de discusión fueron los aranceles estadounidenses a productos brasileños, impuestos tras las tensiones derivadas del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

Presidente Lula concede entrevista coletiva à imprensa, em Washington https://t.co/I7i0SylAV8 — Lula (@LulaOficial) May 7, 2026

Cuba, Irán y Venezuela dominaron parte de la conversación

Además de los asuntos económicos, Lula expresó preocupación por el creciente clima de confrontación internacional impulsado por Washington en América Latina y Medio Oriente.

El presidente brasileño señaló que Brasil mantiene diferencias con Estados Unidos respecto a la estrategia hacia Venezuela, Cuba e Irán, aunque insistió en que el diálogo sigue abierto.

Trump y Lula coincidieron en rechazar que Irán desarrolle armas nucleares, aunque el mandatario brasileño defendió nuevamente la vía diplomática y recordó el acuerdo nuclear promovido por Brasil y Turquía en 2010.

Sobre Cuba, las declaraciones de Lula surgen luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusara recientemente a Trump de elevar las amenazas militares “a niveles sin precedentes”.

La Casa Blanca no confirmó oficialmente las palabras atribuidas por Lula al presidente estadounidense respecto a una eventual invasión de Cuba.

Sin embargo, el encuentro entre ambos líderes dejó señales de distensión en una relación marcada por desacuerdos políticos y comerciales, en momentos en que América Latina vuelve a ocupar un lugar prioritario en la política exterior de Washington.

Sigue leyendo: