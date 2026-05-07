Pronóstico del tiempo en Miami para este jueves 7 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 7 de mayo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y tendremos cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:55 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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