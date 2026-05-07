San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 7 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio estará muy nublado. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 15%.

La presión atmosférica media será de 1012.5 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:47 h y el crepúsculo será a las 20:14 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 66 y los 77 grados Fahrenheit (19 y 25ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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