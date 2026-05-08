Editorial: Por Mike Gipson a la Junta de Ecualización de California

Para las primarias del 2 de junio, el asambleísta estatal Mike Gipson se postula para la Junta de Ecualización de California, Distrito 3, que abarca el condado de Los Ángeles, con otros nueve candidatos.

La Junta estandariza los avalúos del impuesto a la propiedad, asesora a los tasadores de los condados y resuelve apelaciones de contribuyentes. Es fundamental para la financiación de servicios comunitarios y supervisar los intereses de la población.

Nativo de Los Ángeles y residente de la ciudad de Carson, donde fue concejal, completa su cuarto mandato bienal en la Asamblea Legislativa. Fue activo en legislación contra abuso de niños, salud y seguridad de alumnos, mejoras en entrenamiento de docentes, préstamos urgentes a hospitales, ampliación del seguro de desempleo, lucha contra tráfico de humanos, mejora carcelaria y cuestiones cruciales para la comunidad.

Ha tendido lazos con la comunidad latina, rechazando enérgicamente las políticas antiinmigrantes de Trump y en apoyo de un estado santuario. Escribió: “California no dejará que la intimiden”.

Lo apoya una larga lista de sindicatos, el partido Demócrata y numerosos funcionarios electos.

En respuestas a La Opinión, Gipson apoya más “transparencia y educación pública” sobre la Junta, ya que “los asuntos tributarios deben incluir la supervisión por funcionarios electos responsables” y propone “que la evaluación sea más visible, fortalecer la presentación de informes sobre las prácticas condales y garantizar que el público sepa a quién acudir”.

“Este es un papel que requiere conocimiento, independencia y un profundo respeto por la confianza pública”, afirmó. Concordamos.

La Opinión apoya la candidatura de Gipson a la Junta de Ecualización y pide a sus lectores que voten por él.