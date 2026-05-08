Guillermo Francella, Premio Platino de Honor 2026: “La gracia es innata”

XCARET, México – “La gracia es innata. No se puede adquirir”, aseguró Guillermo Francella durante la rueda de prensa del Platino de Honor 2026, premio que recibirá este sábado durante la gala de los XIII Premios Platino que tendrá lugar en el parque Xcaret de Quintana Roo, México.

El actor argentino de 71 años recordó que antes de actor fue periodista, porque cree que en el “periodismo oral hay algo de actuación”. Trabajó en una revista, de la que fue despedido “pronto”.

“Me salvaron la vida”, bromeó. A partir de entonces se centró en la actuación.

Francella, un actor versátil que alcanzó la fama en Argentina por papeles mayoritariamente cómicos, pero que se ha destacado también en papeles dramáticos en los últimos años, comentó que los inicios de su carrera no fueron fáciles.

“Mucha gente me ha ayudado, empezando por mis padres. Pero me ha pasado de todo, no fue todo tan sencillo. Las cosas no se daban, era muy difícil vivir de la profesión. Hoy quizá te convocan si tienes muchos seguidores en Internet. Antes era mucho más difícil”, aseguró.

“Pero en ese camino tuve mucha gente que tuvo una mirada linda hacia mí y me dio oportunidades”, agradeció.

“El viaje de los mil rostros”

“Estamos celebrando la trayectoria de un actor que es en sí mismo un puente, un nexo entre la comedia y el drama”, apuntó el presidente de EGEDA y de los Premios Platino, Enrique Cerezo.

“Hay actores que interpretan personajes y hay actores que construyen mitos”, añadió.

“La trayectoria de Francella es el viaje de los mil rostros”, añadió Cerezo, que destacó la capacidad de Francella para saltar del cine a la televisión, pasando por el teatro. El ejecutivo mencionó los títulos principales de la carrera del actor, como “El secreto de sus ojos”, “El clan”, “Rudo y Cursi” o “Mi obra maestra”.

“Cuando Guillermo Francella entra en escena, la pantalla se hace muchísimo más grande”, sentenció Cerezo.

Francella además, aspira en esta edición a Mejor Interpretación Masculina por la película “Homo Argentum”. El actor argentino acumula ya dos premios Platino, uno a mejor actor por su papel como Arquímedes Puccio en “El Clan” (2016), y otro como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por “El Encargado” (2003).

Premios del público

La rueda de prensa del Platino de Honor también sirvió para presentar los premios votados por el público. La película española “Los domingos” recibió el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

“Chespirito: sin querer queriendo” ganó el premio Platino del público a Mejor Miniserie. Sus productores agradecieron y recordaron la figura de Roberto Gómez Bolaños.

Patricia López Arnaiz y Wagner Moura se llevaron los premios del público a Mejor Actriz y Mejor Actor de largometrajes por “Los domingos” y “O Agente Secreto”.

Álvaro Morte por “Anatomía de un instante” y Candela Peña, por “Furia”, ganaron los premios del público a mejores actores de series.

Aspirantes a los premios principales

La gala de los Premios Platino tendrá lugar la noche del sábado 9 de mayo, presentada por los actores Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, y se podrá ver en Estados Unidos por Telemundo. Las actuaciones musicales contarán con el colombiano Camilo, el español Manuel Carrasco y la argentina María Becerra.

Al premio Platino más importante de la noche, a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, aspiran “Aún es de noche en Caracas” (dirigida por Marité Ugás y Mariana Rondón, México, Venezuela), “Belén” (Dolores Fonzi, Argentina), “Los Domingos” (Alauda Ruiz de Azúa, España), “O Agente Secreto” (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y “Sirât” (Oliver Laxe, España).

Al Premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica se postulan “Anatomía de un instante” (José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, España), “Chespirito: sin querer queriendo” (México), “El Eternauta” (Bruno Stagnaro, Argentina) y “Las muertas” (Luis Estrada, México).

Como nueva categoría, competirán al Platino a Mejor Serie de Larga Duración las producciones “Beleza Fatal” (Raphael Montes, Brasil), “La Promesa” (Josep Cister Rubio, España), “Sueños de Libertad” (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y “Velvet: el nuevo imperio” (Estados Unidos).

En las categorías actorales de largometraje podrán hacerse con el premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (“La Cena”, España), Guillermo Francella (“Homo Argentum”, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (“Un Poeta”, Colombia) y Wagner Moura (“O Agente Secreto”, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (“Los Domingos”, España), Dolores Fonzi (“Belén”, Argentina) y Natalia Reyes (“Aún es de noche en Caracas”, México, Venezuela).

Paralelamente, Álvaro Morte (“Anatomía de un instante”, España), Javier Cámara (“Yakarta”, España), Leonardo Sbaraglia (“Menem”, Argentina) y Ricardo Darín (“El Eternauta”, Argentina) aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña (“Furia”, España), Carla Quílez (“Yakarta”, España), Griselda Siciliani (“Envidiosa” Temporada 2), Argentina) y Paulina Gaitán (“Las muertas”, México) son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (“Los Domingos”, España), Dolores Fonzi (“Belén”, Argentina), Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”, Brasil) y Oliver Laxe (“Sirât”, España). De entre los creadores de Miniserie o Teleserie, aspiran al Platino Bruno Stagnaro (“El Eternauta”, Argentina), José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo (“Anatomía de un instante”, España), Mariano Varela y Ariel Winograd (“Menem”, Argentina) y Rodrigo Guerrero (“Estado de fuga: 1986”, Colombia).

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