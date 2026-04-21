De Diego Boneta a Ana de la Reguera: las estrellas que estarán en los Premios Platino 2026

El glamour y el talento desbordarán durante la gala de los Premios Platino 2026, programada para el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México. A pocas semanas de esta gran fiesta, ya se han confirmado algunos de los nombres de las estrellas que se sumarán a este homenaje a las mejores producciones y profesionales de la temporada.

A través de un comunicado, ha trascendido que por la alfombra roja desfilarán personalidades de las artes, la cultura y las redes como: Altair Jarabo, Ana Lucía Domínguez, Anette Cuburu, Boris Izaguirre, Calle y Poche, Caro Miranda, Daniela Ospina, Diego Boneta, Ana de la Reguera, Dulceida, José Eduardo Derbez, Lux Pascal, Natalia Sánchez, Stef Roitman, Vadhir Derbez y Valerie Domínguez, entre otras.

Como invitados especiales de la noche, destacan los nominados: Blanca Soroa (“Los domingos”), Dolores Fonzi (también nominada a Mejor dirección, ambas por “Belén”), Guillermo Francella (“Homo Argentum”, también Platino de Honor), Natalia Reyes (“Aún es de noche en Caracas”) y Ubeimar Ríos Gómez (“Un poeta”). De entre los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”), quien también ostenta la nominación en la categoría de Mejor Guion.

Además de los anteriormente mencionados, estarán presentes talentos participantes en los largometrajes nominados a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, como el intérprete Juan Minujín (“Los domingos”), las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás (“Aún es de noche en Caracas”), así como el actor Edgar Ramírez, por la misma cinta.

La categoría de Mejor Documental se verá representada a través de la directora Elena Molina (“Flores para Antonio”); mientras que Daniel Hendler (“Un cabo suelto”) lo hará entre las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. En este sentido, César Zelada (“Kayara”) y Tomás Pichardo Espaillat (“Olivia & las nubes”) estarán presentes como posibles ganadores a Mejor Película de Animación. De la misma manera, Eva Libertad (“Sorda”), Marianna Brennand (“Manas”) y Pierre Saint-Martin (“No nos moverán”) asistirán por su candidatura a Mejor Ópera Prima.

En las categorías para series, Griselda Siciliani (“Envidiosa, T2)”, Javier Cámara (“Yakarta”) y Paulina Gaitán (“Las muertas”) asistirán como intérpretes nominados. A ellos se unirán los nominados a Mejor creador en Miniserie o Teleserie Alberto Rodríguez, José Manuel Lorenzo y Rafael Cobos (“Anatomía de un instante”) y Bruno Staganaro (“El eternauta”), Mariano Varela (“Menem”) y Rodrigo Guerrero (“Estado de fuga: 1986”).

“El Eternauta.” Crédito: Marcos Ludevid / Netflix | Cortesía

Como finalistas al nuevo galardón a Mejor Serie de Larga Duración, acudirán Joan Noguera (“Sueños de libertad”), Josep Císter y Miguel Conde (“La promesa”) y la intérprete Samantha Siqueiros (“Velvet: El nuevo imperio”).

Sobre la fiesta que celebra lo mejor del audiovisual iberoamericano y su regreso a territorio mexicano, el Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los premios, Enrique Cerezo, declaró: “El privilegio de poder reunir a todo el talento que puebla la región más grande del mundo en un encuentro alegre y diverso, enriquecedor y festivo, es también un premio para todos los que componemos la gran familia de los Platino“.

Otras estrellas se suman como presentadores de los Premios Platino 2026

Por su parte, habrá estrellas que se sumarán a la gala para entregar la preciada estatuilla a los ganadores. Algunos de ellos son: Álvaro Cervantes, ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Sorda); César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie (El Eternauta).

A esta labor también se unen: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

Con el fin de no extender la duración de la Gala, los premios se otorgarán en dos eventos. Antes de la ceremonia oficial del 9 de mayo, 13 categorías están programadas para su entrega el próximo 7 de mayo, ante una primera lista de ganadores que ya dio a conocer.

La ceremonia de los Premios Platino Xcaret 2026, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, será retransmitida Latinoamérica, en España y EE.UU. y accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV.

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