Los Premios Platino revelan la primera tanda de ganadores de su 13ª edición

Los Premios Platino 2026 calientan motores para la gala oficial del próximo 9 de mayo con una entrega previa que pondrá en valor el talento esencial que sostiene la producción de cine y series de Iberoamérica. Por esta razón, se ha dado a conocer la primera tanda de ganadores de la 13ª edición, correspondientes a las categorías interpretativas de reparto, las categorías técnicas, así como al Premio al Cine y Educación en Valores.

De acuerdo con el comité organizador, 11 categorías de largometrajes y 10 de producciones seriadas componen el plantel de la primera tanda de ganadores. Estos recibirán la estatuilla al llegar a Quintana Roo, México, en un encuentro, presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, que se celebrará el próximo 7 de mayo.

Cuarenta y ocho horas después de esta entrega, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), acogerá la Gala de la 13ª edición de los Premios Platino 2026, en la que se realizará la entrega de premios del resto de categorías, incluyendo: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina y el Premio de Honor, que este año recibirá el argentino Guillermo Francella.

Premios Platino y los primeros 21 ganadores de la 13ª edición

En el anuncio se dio a conocer que Álvaro Cervantes se alzó con el galardón a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por “Sorda“, mientras que Camila Pláate se alza con el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por “Belén“. Por su parte, César Troncoso se alza con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por “El Eternauta”.

Este año, el Premio Platino al Cine y Educación en Valores recae sobre “Belén” (Dolores Fonzi), una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina. Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (“O agente secreto”) se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid (“El Eternauta”) se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

En el terreno de los largometrajes, los premiados son Thales Junqueira (“O agente secreto”) a Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias (“O agente secreto”) a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (“Sirât”) a Mejor Dirección de Sonido; Mauro Herce (“Sirât”) a Mejor Dirección de Fotografía; Pep Claret (“Sirât”) a Mejores Efectos Especiales; Helena Sanchís (“La Cena”) a Mejor Diseño de Vestuario; Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (“El cautivo”) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En este misma línea, también resultan ganadores en las categorías de Miniserie o Teleserie Pepe Domínguez del Olmo (“Anatomía de un instante”) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (“El Eternauta”) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Daniel de Zayas (“Anatomía de un instante”) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie.

También se alzan como ganadores: Álex Catalán (“Anatomía de un instante”) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol (“El Eternauta”) a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Fernando García (“Anatomía de un instante”) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; Marcos Cáceres y Dolores Giménez (“Menem”) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

Otro de los galardones garantizados para esta edición corresponderá al actor Guillermo Francella, quien será homenajeado con el Premio Platino de Honor por su sobresaliente trayectoria interpretativa en la escena audiovisual iberoamericana.

El acto protocolario tendrá lugar el próximo 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, donde la gran fiesta del audiovisual iberoamericano concluirá tras haber entregado un total de 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas.

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