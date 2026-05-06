Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra llevarán su música a los Premios Platino 2026

De cara a la decimotercera gala de los Premios Platino, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en Riviera Maya, se ha dado a conocer la selección de voces que amenizarán la ceremonia que celebra lo mejor del audiovisual iberoamericano.

Para su edición 2026, la gala de premios reunirá el talento de Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra en presentaciones que prometen una fusión de ritmos de flamenco, pop, dance, funk y reguetón.

En un comunicado emitido por la organización del evento, se detalló que el colombiano Camilo pondrá al auditorio en pie con una interpretación en vivo de unos de sus grandes éxitos. Mientras que Manuel Carrasco honrará sus raíces españolas con una presentación cargada de ritmos de flamenco y pop.

Por su parte, la argentina María Becerra, quien no pudo estar presente en la anterior edición de los Premios Platino, tomará el escenario con una balada pop emocional con tintes urbanos.

Además de la presencia de dichas estrellas de la música, ya se ha confirmado la participación de otras personalidades que se sumarán a este homenaje a las mejores producciones y profesionales de la temporada.

Como invitados especiales de la noche, destacan los nominados: Blanca Soroa (“Los domingos”), Dolores Fonzi (también nominada a Mejor dirección, ambas por “Belén”), Guillermo Francella (“Homo Argentum”, también Platino de Honor), Natalia Reyes (“Aún es de noche en Caracas”) y Ubeimar Ríos Gómez (“Un poeta”). De entre los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto”), quien también ostenta la nominación en la categoría de Mejor Guion.

También habrá celebridades que se sumarán a la gala para entregar la preciada estatuilla a los ganadores. Algunos de ellos son: Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

La ceremonia de los Premios Platino Xcaret 2026, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, será retransmitida Latinoamérica, en España y EE.UU. y accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV.

Conoce a los artistas que se presentarán en los Premios Platino 2026

Camilo

Camilo se presentará en los Premios Platino 2026. Crédito: Premios Platino | Cortesía

Nacido en Medellín, Colombia, este cantautor, músico y productor ha puesto su bandera en alto al alzarse como ganador de seis Latin Grammy, lo que lo ha consolidado como uno de los grandes representantes del pop de su generación.

Su álbum debut de 2020, titulado “Por Primera Vez”, se colocó en el primer puesto en la lista Latin Pop Album de Billboard y alcanzó la certificación de Platino en cuatro países, incluido Estados Unidos, donde actualmente está certificado 4X Platino. Asimismo, fue nominado a Mejor Álbum Pop Latino en la 63 edición de los Grammy, acumulando más de 2,3 mil millones de reproducciones combinadas.

Sin embargo, los éxitos no terminaron allí. Su segundo álbum, “Mis Manos” (2021) lo coronó como el artista más nominado y premiado en la 22 edición de los Latin Grammy. Además de sus exitosos proyectos “De Adentro Pa Afuera” y “CUATRO”, el famoso tuvo la oportunidad de colaborar con Telemundo para producir la canción oficial de la cadena para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Además, lanzó el documental “Camilo: el primer tour de mi vida” en HBO Max en Estados Unidos y América Latina.

María Becerra

María Becerra se presentará en los Premios Platino 2026. Crédito: Premios Platino | Cortesía

La argentina María Becerra cuenta con una gran huella digital de más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, casi 6 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube y más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

Pese a su corta edad, se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana. En enero fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, frente a más de 50 mil personas, mientras que en el mes de febrero fue convocada como jurado del Festival de Viña del Mar, donde también protagonizó el show de cierre del evento de habla hispana más relevante del continente.

Fue durante el mes de marzo del mismo año cuando hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, con dos funciones ‘sold out’ en tiempo récord ante más de 130 mil personas. En abril, debutó en el escenario del Festival Coachella, invitada por J. Balvin para interpretar su hit global “¿Qué Más Pues?”. En mayo presentó “Imán”, y en octubre compartió “Sexo Es La Moda” junto a Yandel, además estrenó “Agora”.

Además del ámbito musical, María Becerra ha explorado su faceta como actriz en “En el barro”, serie original de Netflix, y presentó “7 vidas”, la canción que funciona como cortina musical de la ficción y que encarna el universo emocional de Gladys, uno de los personajes de esta nueva etapa conceptual.

Manuel Carrasco

Manuel Carrasco se presentará en los Premios Platino 2026. Crédito: Cortesía

Con casi 25 años de carrera a sus espaldas, es actualmente el solista masculino español de mayor éxito del panorama musical nacional. Con diez discos publicados y varias giras que batieron todos los récords de ventas en España, el artista andaluz consiguió consolidar una trayectoria brillante en todos los sentidos, fiel a su estilo y, sobre todo, a unas letras que conquistaron a millones de personas a los dos lados del charco.

El artista cumple, justo este año, una década desde que llenó su primer estadio, en la Cartuja de Sevilla, aniversario que celebrará con una residencia en el mismo lugar de cuatro noches durante el mes de junio ante casi 300,000 personas.

Manuel Carrasco lanzará el próximo 29 de mayo su nuevo disco inédito, “Pueblo Salvaje I”, cuyo adelanto, “Oh, si pudiera”, ya es todo un éxito en emisoras y plataformas.

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