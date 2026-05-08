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Horóscopo de hoy para Leo del 8 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Será importante enfocarte en lo práctico, aunque al principio genere cierta resistencia. Si te organizas, notarás un aumento en tu productividad. Es un buen momento para cuidar el cuerpo: elige actividades suaves como yoga o ejercicios tranquilos, prestando especial atención a las articulaciones.

Horóscopo de amor para Leo

No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Leo

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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