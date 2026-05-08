Horóscopo de hoy para Leo del 8 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será importante enfocarte en lo práctico, aunque al principio genere cierta resistencia. Si te organizas, notarás un aumento en tu productividad. Es un buen momento para cuidar el cuerpo: elige actividades suaves como yoga o ejercicios tranquilos, prestando especial atención a las articulaciones.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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