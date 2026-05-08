Horóscopo de hoy para Leo del 8 mayo de 2026

Será importante enfocarte en lo práctico, aunque al principio genere cierta resistencia. Si te organizas, notarás un aumento en tu productividad. Es un buen momento para cuidar el cuerpo: elige actividades suaves como yoga o ejercicios tranquilos, prestando especial atención a las articulaciones.

Horóscopo de amor para Leo No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Leo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.