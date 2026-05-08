Los 5 mejores repelentes de insectos de 2026, probados en laboratorio y evaluados.





CR analiza lociones, aerosoles, toallitas y repelentes de origen vegetal en personas reales expuestas a mosquitos reales

CR prueba los repelentes aplicándolos en voluntarios y observando cómo reaccionan los mosquitos.

By Catherine Roberts

Un repelente de insectos efectivo puede ayudarte a ahuyentar a los molestos mosquitos, evitar picaduras que causan comezón y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por insectos, como la enfermedad de Lyme y el virus del Nilo Occidental. Las pruebas de Consumer Reports, en las que valientes voluntarios introducen sus brazos en jaulas llenas de mosquitos, pueden ayudarte a encontrar uno que funcione.

Tenemos más de 50 repelentes en nuestras calificaciones, incluyendo 20 que recomendamos, así que debería ser fácil encontrar una opción que te funcione y te mantenga protegido de los insectos. Pero no todos los repelentes son igual de efectivos. Un factor que influye significativamente: el ingrediente activo del producto.

“Creemos que las diferencias en la fórmula y en la forma en que se incorpora el ingrediente activo en un repelente pueden hacer una gran diferencia en qué tan bien funciona para repeler insectos.”, dice Chris Regan, quien anteriormente dirigía las pruebas de repelentes de insectos en CR. “Sin embargo, entre los productos que hemos evaluado, encontramos que el deet, en concentraciones de entre 25% y 30%, brinda la protección más confiable contra mosquitos y garrapatas”.

Si prefieres no usar deet, otros ingredientes activos en nuestros productos recomendados son la picaridina y el aceite de eucalipto limón (más información más abajo).

Aquí tienes cinco de nuestros repelentes mejor calificados. (Los miembros Digital y All Access pueden consultar las calificaciones completas de repelentes de insectos de CR).

Ben’s 30 Tick & Insect Repellent Wipes

These stand-out repellent wipes from Ben’s are among the top-performing products in CR’s testing. With 30 percent deet as their active ingredient, they offer top-notch protection against mosquitoes. They’re only about average when it comes to their tendency to damage clothing fabric—so if you’re concerned, test one on an inconspicuous spot.

Ben’s 30 Tick & Insect Repellent Pump Spray Wilderness Formula

This pump spray from Ben’s is one of the top-performing deet products in CR’s tests. With 30 percent deet as the active ingredient, it offers excellent protection against mosquitoes and ticks.

Off Sportsmen Deep Woods Insect Repellent 3

This 30 percent deet insect repellent from Off is one of the top-performing aerosol spray options from CR’s tests. It offers excellent protection against mosquitoes and ticks. It does tend to damage fabrics and other materials, however, so apply with care.

Repel Lemon Eucalyptus Insect Repellent Pump

This pump spray from Repel is not only the best deet-free repellent in our ratings but also one of the best-performing of all of our tested repellents. With 30 percent oil of lemon eucalyptus as its active ingredient, it offers excellent protection against mosquitoes and ticks. Plus, CR’s testers found that, unlike many insect repellents, this product tends not to damage fabrics or other materials.

Ben’s 30 Tick & Insect Repellent Eco-Spray Wilderness Formula Aerosol

This highly effective aerosol spray insect repellent offers a lot of value. With deet as its active ingredient, it gives users an excellent defense against mosquitoes and ticks. The spray, which has a chemical aroma, goes on wet and leaves an oily feeling on the skin.

Cómo analizamos los repelentes de insectos

En nuestro laboratorio de pruebas de repelentes de insectos, empezamos por aplicar una dosis estándar de repelente sobre un área de piel determinada de los brazos de las personas que participan en nuestras pruebas. La dosis estándar se determina en base a la guía de recomendaciones sobre prueba de productos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Después de 30 minutos, estos voluntarios meten su brazo en las primeras 2 de las 4 jaulas con 200 mosquitos que están libres de enfermedades durante 5 minutos. Nuestros evaluadores observan detenidamente lo que sucede dentro de la jaula y cuentan cada vez que un mosquito se para en el brazo de una de las personas, y usa su probóscide (la parte larga de su boca) en un intento de sondear la piel para encontrar un vaso capilar o penetra el brazo del voluntario y comienza a alimentarse, los evaluadores concluyen esto cuando notan que el abdomen del insecto cambia de color gris a rojo o marrón.

Después de 5 minutos, los voluntarios retiran sus brazos de estas jaulas y repiten el mismo proceso colocando sus brazos dentro del segundo par de jaulas de mosquitos que también están libres de enfermedades, pero son de una especie diferente, durante otros 5 minutos. Después, los voluntarios caminan por alrededor de 10 minutos con el objetivo de estimular la sudoración e imitar una situación real en la que los consumidores hacen ejercicio mientras usan un repelente.

Media hora más tarde, este proceso se repite una vez, y después nuevamente repitiéndose cada hora hasta que un repelente falla la prueba, o hasta que hayan pasado 8 horas desde el momento en que se aplicó. Consideramos que el producto ha fallado cuando se confirman 2 picaduras de mosquitos en una sesión de 5 minutos dentro de la jaula, o si se confirma una picadura dentro de cada una de las dos sesiones consecutivas de 5 minutos.

Nuestras calificaciones se basan principalmente en cuánto tiempo un producto protegió a los voluntarios de prueba contra las 2 especies de mosquitos. Los repelentes que obtuvieron las calificaciones más altas protegieron a los voluntarios durante 7 horas o más; mientras que los que obtuvieron las calificaciones más bajas solo duraron 2 horas o menos.

La mayoría de nuestros repelentes se prueban solo contra mosquitos, pero el año pasado también evaluamos cuatro opciones que obtuvieron muy buenas calificaciones— dos con Deet, una con picaridina y otra con aceite de eucalipto limón— contra garrapatas. En esta prueba de menor escala, los productos con Deet fueron los que mejor funcionaron y ofrecieron la protección más duradera. En años anteriores, hemos visto que los repelentes que funcionan bien contra mosquitos por lo general también funcionan bien contra garrapatas.

Además de evaluar qué tan bien funcionan, también probamos si los repelentes pueden dañar materiales con los que suelen entrar en contacto, como los lentes de policarbonato de las gafas, un cinturón de cuero, algodón y poliéster.

Comparamos Deet, Picaridina y OLE (aceite de eucalipto de limón)

De los 22 repelentes de insectos que recomendamos, 14 contienen deet como ingrediente activo. De ellos, 3 están elaborados con un 20% de picaridina, uno con un 10% de picaridina y 4 contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón (OLE).

La mayoría de los productos a base de aceites vegetales que probamos— incluyendo varios con aceite de citronela, menta, soya u otros—no obtuvieron buenos resultados.

El OLE, aunque proviene de forma natural de la planta de eucalipto limón, no es un aceite esencial. Se procesa y se concentra (y en algunos casos se fabrica de forma sintética) para su uso en repelentes comerciales. Sin embargo, algunos productos con OLE no deben usarse en niños menores de 3 años, ya que aún se necesitan más investigaciones sobre qué tan seguros son—por eso es importante revisar la etiqueta y asegurarse de que el producto sea adecuado para la edad antes de aplicarlo en niños pequeños.

Nuestras pruebas sugieren que, cuando se trata de qué tan bien funciona un repelente, lo más importante es el tipo y la concentración del ingrediente activo.

Por ejemplo, todos los productos con Deet que hemos probado con concentraciones de entre 25% y 30% obtienen muy buenas calificaciones en nuestras pruebas. También hay dos repelentes con 15% de Deet que funcionan bien, aunque otros dos con esa misma concentración no obtuvieron resultados tan buenos.

Y en el caso de los productos con Deet, un repelente eficaz puede presentarse en distintas formas. Por ejemplo, tres toallitas están en nuestra lista de recomendaciones. Una loción no obtuvo una calificación lo suficientemente alta como para ser recomendada, pero aun así tuvo un desempeño bueno.

En general, alrededor de 3 de cada 4 repelentes con Deet que probamos se han ganado nuestra recomendación, y eso no nos sorprende, ya que el Deet tiene una larga trayectoria como repelente eficaz y, de hecho, a menudo se usa como referencia para comparar la eficacia de otros tipos de repelentes.

El panorama es un poco menos claro cuando se trata de otros ingredientes activos. Hemos encontrado algunos aerosoles con picaridina o con OLE que funcionan bien, y otros que no. Incluso, en algunos casos, productos con 20% de picaridina obtienen buenas calificaciones en su presentación en aerosol, pero no en otras formas, como toallitas o lociones. “Por lo menos, estamos viendo que muchos productos con OLE y picaridina no alcanzan el mismo nivel que el Deet”, dice Regan.

Aun así, si prefieres evitar el Deet, las mejores opciones son productos con 20% de picaridina o 30% de OLE. Más importante aún, en nuestras pruebas, todos los llamados repelentes “naturales”— es decir, aquellos cuyos ingredientes activos son aceites esenciales— obtienen resultados muy bajos.

Ten en cuenta que la seguridad del Deet ha sido ampliamente estudiada por la EPA. Cuando se usa según las instrucciones de la etiqueta, no debería causar daño. Y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos poco frecuentes de sarpullido o irritación en la piel suelen deberse a usar demasiado producto o concentraciones demasiado altas. Por esta razón, Consumer Reports no evalúa productos con más de 30% de Deet— y nuestras pruebas muestran que no es necesario exponerse a concentraciones más altas para obtener una buena protección. (Consulta nuestro artículo en el que comparamos los ingredientes activos de distintos repelentes de insectos).

Cómo aplicar correctamente el repelente de insectos

Para obtener los mejores resultados, sigue las instrucciones de la etiqueta y estos 5 consejos:

1. Aplica una capa ligera sobre toda la piel que está expuesta, pero evita los ojos y la boca, y úsalo con moderación alrededor de las orejas. También puedes rociar repelente por encima de tu ropa, pero no lo apliques debajo de esta.

2. Los adultos deben poner el repelente en sus manos para después aplicárselo a los niños. No rocíes repelente directamente en los niños, ni se lo apliques en las manos. Esto evitará que entre en contacto con sus ojos o su boca, también evita aplicárselo sobre alguna herida o piel irritada. (Los repelentes de insectos con deet no deben usarse en niños menores de 2 meses).

3. No es necesario aplicar con frecuencia. Lávate las manos después de aplicarlo y enjuaga el repelente al final del día.

4. Nunca rocíes el repelente directamente sobre tu cara. Mejor rocía las palmas de tus manos y después aplica sobre tu rostro.

5. Cuando uses toallitas, asegúrate de usar las suficientes para cubrir toda la piel que está expuesta con el repelente. Debes ver un brillo ligero de humedad sobre tu piel después de pasar las toallitas y evita compartir la misma toallita con otra persona para obtener la mejor cobertura.

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