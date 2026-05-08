Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este viernes 8 de mayo

Este viernes 8 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:34 h y se pondrá a las 20:14 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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