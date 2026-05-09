Baile y cultura unen a los niños en Los Ángeles

Jazmin Conley, una niña afrolatina derramó lágrimas y su compañera Hasmik, de origen armenio se frotaba la cabeza, en señal de estupefacción porque su equipo de la escuela primaria Pinewood Avenue Elementary, del área de Tujunga/Sunland, en el Valle de San Fernando se adjudicó el primer lugar del Campeonato de Danza Infantil Conga Kids.

“No me lo esperaba”, dijo sorprendida y llena de alegría, Hasmik, estudiante del quinto grado.

“¡Estoy feliz! ¡Yo sí creí que ganaríamos! ”, comentó Jazmín. “¡Fue espectacular! ”.

Después de llorar de alegría, Jazmin Conley, alumna de Pinewood Avenue Elementary, muestra orgullosa su medalla de campeona. Crédito: Impremedia

Ellas y los demás integrantes del equipo conformado por 10 elementos mostraron alegría, ritmo, cadencia y mucho sabor al bailar: Cumbia (México), Salsa (Cuba/Colombia), Charleston (Estados Unidos/Carolina del Sur), Hip Hop (Estados Unidos/Bronx de Nueva York) y Bollywood (India), en el escenario de baile de The Novo en L. A. Live, un espacio para artistas musicales emergentes y espectáculos culturales.

Aunque brillaron en cada uno de los distintos tipos de baile, fue su presentación del “Cali Pachanguero”, una canción de salsa interpretada por Grupo Niche de Colombia y escrita por el fundador del grupo, Jairo Varela, la que se robó los aplausos.

“Los niños se merecen el triunfo”, dijo “Miss G. ” como se le conoce a la maestra Giulia Mancini. “Durante 20 semanas ensayaron los pasos de baile y, honestamente, ellos pusieron todo su esfuerzo”.

Giulia Mancini, “Miss G.”, se toma una selfie con los alumnos ganadores del concurso de baile de Conga Kids.

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El equipo de Pinewood superó a aproximadamente 9, 000 alumnos de quinto grado de más de 90 escuelas de todo el condado de Los Ángeles y del condado de Orange. Solamente 200 llegaron a la competencia final

Este año, Conga Kids, una organización sin fines de lucro que fue fundada por Brad Gluckstein, celebró su décimo aniversario. A través del programa de Conga Kids se enseña a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales a través del baile.

“Tenemos programas dentro de la escuela y extracurriculares”, dijo Bárbara Vera, directora ejecutiva de Conga Kids.

“A través de los bailes, se han conectado con ellos mismos; han aprendido herramientas como el respeto, el liderazgo y la autoestima que les trae el baile”, indicó Vera. “Son herramientas que ellos pueden usar para su bienestar de salud y mental, y también dentro y de fuera de la escuela. Son cosas que les ayudan a sentirse mejor”.

Durante el concurso pudo apreciarse la habilidad y “sensualidad” en los movimientos de los bailarines anglos, asiáticos, afrolatinos e hispanos, quienes están interconectados en sus respectivas escuelas, sabiendo que Los Ángeles es un mosaico multicultural de todas partes del mundo.

El trofeo por el segundo lugar se otorgó a Community Magnet en Los Ángeles y la escuela primaria de Los Altos en Hacienda Heights recibió el honor de ser reconocido como tercer lugar. El cuarto lugar fue para Janson Elementary de Rosemead y Grazide Elementary en Hacienda Heights ganó el quinto lugar.

“El baile y la cultura acerca a los niños a conectarse y hacer mejores relaciones entre ellos”, agregó Vera. “En las escuelas tenemos Hula (danza hawaiana), bailes folclóricos de México y de las Filipinas. Tenemos ahora un nuevo baile de flores de Vietnam. Durante el proceso, los estudiantes no solamente aprendieron los estilos de baile, sino también se acercaron a la historia y cultura que hay detrás de cada uno de ellos”.

Las habilidades de los estudiantes fueron calificadas por los jueces Ali Lyle, maestra de danza, coreógrafa e intérprete; Izty Martínez, mexicana que posee una sólida trayectoria y experiencia en diferentes estilos, tales como jazz, danza contemporánea, salsa, hip-hop y acrobacia.

La algarabía de los niños se hizo evidente durante el Campeonato de Baile del programa Conga Kids. Crédito: Impremedia

Además, Jason González, graduado de la Universidad de las Artes en Filadelfia, quien no solo ha bailado para diversas compañías locales de Filadelfia, pasó a trabajar como coreógrafo para el equipo de animadoras de los Eagles de la NFL.

Otros jueces fueron Gabriela Bonet, actriz, bailarina y cantante, nacida y criada en Puerto Rico. ; Chelsea Vick, una maestra y coreógrafa radicada en Los Ángeles, y Fayad García, una bailarina e instructora experimentada que se especializó en salsa bajo la tutela de Liza Nunciella

Bailarán durante los JJOO de 2028

Brad Gluckstein, fundador de Conga Kids, destacó que, a lo largo de los 10 años del concurso, nunca se imaginó que crecería a la magnitud de convocatoria que tiene en la actualidad.

“Ahora tenemos más de 60, 000 estudiantes participando en los programas”, dijo. “¡Es increíble! ”.

Con soltura y elegancia, los estudiantes impactaron a los asistentes del 10.º Campeonato de Baile Conga Kids.

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El programa escolar Conga Kids ofrece clases de baile social se basa en el llamado marco CASEL (Colaborativa para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional), mediante el cual se fomenta el bienestar socioemocional a través de la danza y la música, con lecciones adaptadas a cada nivel escolar, desde prekínder y del primero al quinto grado de primaria.

Gluckstein, un emprendedor con vocación comunitaria, nacido y criado en Los Ángeles, California, fundador y propietario mayoritario de The Conga Room adelantó que los niños que compitieron participarán en diferentes eventos durante los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es fundamental para la educación y el desarrollo humano. El SEL es el proceso mediante el cual todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarios para desarrollar identidades saludables, gestionar sus emociones y alcanzar metas personales y colectivas, sentir y demostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo, y tomar decisiones responsables y solidarias.

El SEL promueve la equidad y la excelencia educativa a través de alianzas auténticas entre la escuela, la familia y la comunidad, con el fin de establecer entornos y experiencias de aprendizaje que se caractericen por relaciones de confianza y colaboración, un currículo y una instrucción rigurosos y significativos, y una evaluación continua.

Homenaje a visionarios de la educación

El doctor James Morris, del Distrito Escolar Unificado de Inglewood fue galardonado como visionario del campeonato de baile de Conga Kids.

“Cuando me involucré en el programa de Conga Kids, muchos visionarios y yo vimos el impacto de los programas que realizan; y nosotros intentamos hacer todo aquello que sea beneficioso para los niños”, declaró a La Opinión.

“Ese es, en cierto modo, nuestro lema; ese es nuestro criterio fundamental: ¿Es bueno para los niños? Entonces lo haremos. Y vimos el trabajo que estaba haciendo Conga Kids, y observamos la forma en que los estudiantes responden a la educación, al desafío y a la inspiración. Y nos dijimos: “Tenemos que ofrecer esto a todos nuestros niños en el distrito”.

El doctor James Morris, del Distrito Escolar Unificado de Inglewood, fue galardonado como visionario en el campeonato de baile de Conga Kids.

Crédito: Impremedia

El doctor Morris enfatizó que, cuando los estudiantes aprenden los conceptos de reflexión, danza, comunidad, colaboración, relaciones, empatía, la conciencia, habilidades sociales y toma de decisiones realmente los obtiene todo mediante la diversión.

“Se divierten y lo disfrutan al máximo, porque en circunstancias normales, jamás se atreverían a levantarse y bailar frente a otras personas, y, sin embargo, bailaron y lo hicieron con todo el corazón. Disfrutaron plenamente de lo que hacen”.

También fue reconocida como visionaria la doctora Yadira Moreno, superintendente asistente del Distrito Escolar de Primarias de Anaheim.

“Lo bonito de Conga Kids es que enseña bailes culturales a todos los niños”, dijo. “Hay una habilidad de poner conectar con otras culturas por el baile, y eso es importante, especialmente ahora, porque nuestras escuelas son diversas, es California, tenemos niños de todo el mundo. Eso es lo bonito de Anaheim y lo bonito de California y de Los Ángeles”.

La doctora Yadira Moreno (de negro), del Distrito Escolar de Primarias de Anaheim , fue premiada como visionaria del programa Conga Kids. A su derecha, Bárbara Vera, directora ejecutiva de Conga Kids.

La doctora Moreno reconoció que los diferentes tipos de baile, diferentes maneras de conocer y poder tener orgullo de donde son o respetar a otras culturas es lo que valoran los niños.

“Con eso crece la confianza de todos nuestros niños”, afirmó.