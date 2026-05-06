Medusas vela invaden las playas de California: cuáles son los riesgos y por qué llegan a la costa

Las Velella velella, conocidas como “veleros del mar” o “medusas vela”, son organismos marinos que suelen generar sorpresa cuando aparecen en grandes cantidades en la costa. Aunque muchas personas las confunden con medusas, en realidad no lo son exactamente, sino un tipo de hidrozoos coloniales emparentados con ellas.

Cómo son y por qué llaman la atención

Su rasgo más distintivo es una pequeña estructura en forma de vela transparente que sobresale de su cuerpo azul. Esa “vela” les permite desplazarse impulsadas por el viento sobre la superficie del océano.

Cuando llegan a la costa, lo hacen en grandes grupos, formando manchas azules sobre la arena que pueden cubrir kilómetros de playa.

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Por qué están apareciendo en California

Este fenómeno no es nuevo, pero sí ocurre de forma cíclica. Las acumulaciones masivas suelen estar relacionadas con cambios en las corrientes marinas o con patrones de viento que las empujan hacia la costa. También influyen ciertas condiciones climáticas específicas en el Pacífico.

En años con determinadas condiciones oceánicas, es más probable que se registren estos “varamientos” masivos.

¿Son peligrosas?

En general, no representan un riesgo serio para las personas. A diferencia de otras especies similares, sus tentáculos no suelen causar picaduras significativas en humanos. Sin embargo, especialistas recomiendan no tocarlas directamente, evitar el contacto con ojos o boca y lavarse las manos si hubo contacto.

Esto es por precaución, ya que pueden generar irritaciones leves en algunos casos.

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Qué pasa cuando invaden la playa

Cuando miles de estos organismos llegan a la costa, se acumulan rápidamente en la arena. Se secan con el sol y pueden generar olor con el paso de los días. Aunque el impacto es visual y puede afectar el uso recreativo de la playa, no suele implicar un riesgo ambiental grave.

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