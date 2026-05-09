Con esta guía podrás disfrutar de la mejor de la comida Latina en L.A. y apoyar a los empresarios

Llega a Los Ángeles un nuevo evento gastronómico que pone de relieve la riqueza y la diversidad de la comida latinoamericana, ya que la Asociación de Restaurantes Latinos se prepara para lanzar “Dine Latino Restaurant Week”.

A partir del martes 12 de mayo y a lo largo de dos semanas, la comunidad de Los Ángeles podrá disfrutar de más de 200 restaurantes latinoamericanos que se darán cita en un mismo mapa, desde cocinas con estrellas Michelin hasta los restaurantes que, con los años, muchos han visto crecer y pasar por cambios económicos.

“Ha sido uno de los años más difíciles para los restaurantes latinos de Los Ángeles. Todos los propietarios con los que trabajo han mantenido a su personal, a sus familias y a sus barrios enteros. DINE Latino lleva a los clientes de vuelta a las cocinas que construyeron esta ciudad y apoya a los restaurantes que siempre nos han apoyado a nosotros”, afirmó Lilly Rocha, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes Latinos.

En estos momentos los restaurantes latinos están atravesando uno de los periodos más difíciles de los últimos años. En 2025, el 84.8 % de los restaurantes de Los Ángeles sufrieron una caída grave en su negocio, y el restaurante es impulsado en gran medida por las comunidades latinas (79 %) e inmigrantes (66 %), que siguen demostrando resiliencia, creatividad y liderazgo ante la adversidad.

Un informe del condado de Los Ángeles, publicado en febrero, reveló que se registraron pérdidas económicas por valor de 3.7 millones de dólares en tan solo tres meses, entre julio y septiembre de 2025, tras el aumento de las redadas de inmigración en la ciudad.

Además, el informe indica que el 82 % de los negocios encuestados señalaron que las medidas de control de la inmigración les habían afectado negativamente, y que el 44 % había perdido más de la mitad de sus ingresos. Por otra parte, el 51 % informó una disminución en la cantidad de clientes.

Chef Alfonso Poncho Martínez, de Lugyá’h. Crédito: Lugyá’h | Cortesía

Crédito: La Asociación de Restaurantes Latinos | Cortesía

Es por eso que DINE LATINO es un esfuerzo colectivo para animar y apoyar a esta comunidad tan llena de vida. Y de animar a los negocios que alimentan a muchos en toda la ciudad.

El jueves por la mañana, en el mercado Maydan de West Adams, la LRA organizó una presentación previa para la prensa con siete chefs que representaban siete tradiciones latinoamericanas.

Los cónsules generales de México, de El Salvador y de otros países latinoamericanos se unieron a los dirigentes de la LRA en el evento. Entre los participantes estaba Lugyá’h, una cocina zapoteca a la brasa, con raíces en las tierras altas de Oaxaca, mientras que Maléna pondría de relieve platos afromexicanos de la tradición guerrerense.

“Que Michelin haya reconocido a Lugyá’h es algo que nunca hubiera imaginado”, afirmó el chef Alfonso Poncho Martínez, de Lugyá’h. “Estar junto a los demás restaurantes de DINE Latino, todos cocinando para nuestras comunidades, es lo que me llena de orgullo”.

Entre el grupo también está Fuegos LA, que se especializa en empanadas al estilo argentino desde Exposition Park. Los propietarios, Max y Federico Laboureau, emigraron a Estados Unidos hace 15 años para perseguir el sueño americano. Trabajaron entre bastidores en el cine y la televisión, y cuando la industria cambió, esto les obligó a replantearse su trayectoria y dar un giro, lo que dio lugar a Fuegos LA: un proyecto sincero nacido de la resiliencia, la cultura y la comunidad.

Fuegos LA — Federico Laboureau y Maximilian Pizzi. Crédito: Anthony Bryce Graham

Fuegos LA es un local de propiedad queer y latina, arraigado en la calidez de la hospitalidad argentina. Es el lugar donde viejos amigos y caras nuevas se reúnen para conectar a través de la comida, las risas, la música y el sentido. Cocinan con amor, te reciben con orgullo y te invitan a quedarte un rato, ya sea para celebrar, relajarte o simplemente sentirte como en casa.

“Los Ángeles está en crisis: primero pasaron los incendios, luego empezó todo lo de las redadas, y eso afectó porque somos negocios latinos con trabajadores y clientes latinos que han estado viviendo con miedo”, dijo Federico de Fuegos LA. “Este es el segundo año que participamos con Dine Latino y, la verdad, sí nos ayuda mucho tener visibilidad con ellos”.

Otros negocios que participan incluyen Casa Chaskis, una cocina peruana en West Long Beach. VCHOS Pupusería, que ofrece una versión moderna de los clásicos salvadoreños; Amara Café & Restaurant, que presenta platos de cafetería venezolanos en Old Pasadena; y M Grill, que representa una de las churrasquerías brasileñas más antiguas de Los Ángeles.

La Asociación de Restaurantes Latinos (LRA) es una organización nacional que apoya a los restauradores latinos y a las pequeñas empresas mediante subvenciones, formación empresarial y acciones de marketing en inglés y en español. Según ellos, “Dine Latino Restaurant Week” tiene como objetivo crear una plataforma común para los chefs y restauradores latinos, al tiempo que anima a los comensales a descubrir una amplia variedad de platillos tradicionales, a menudo poco representados.

La Semana Gastronómica “Dine Latino” es el programa insignia de la LRA en Los Ángeles. Los restaurantes que deseen participar e incluirse en la campaña aún pueden inscribirse en la página web de la iniciativa; la fecha límite para presentar la solicitud es el 10 de mayo. Y el evento se llevará a cabo del 12 al 24 de mayo.



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