Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 mayo de 2026

Pueden surgir gastos imprevistos, pero sabrás cómo reorganizarte sin perder recursos. Este escenario te impulsa a pensar en nuevas estrategias para mejorar tu economía. Comenzarás a poner en juego herramientas que te permitan tomar el control y moverte con ventaja en los negocios.

Horóscopo de amor para Capricornio Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Capricornio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.