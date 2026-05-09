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Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Pueden surgir gastos imprevistos, pero sabrás cómo reorganizarte sin perder recursos. Este escenario te impulsa a pensar en nuevas estrategias para mejorar tu economía. Comenzarás a poner en juego herramientas que te permitan tomar el control y moverte con ventaja en los negocios.

Horóscopo de amor para Capricornio

Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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