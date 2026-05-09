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Horóscopo de hoy para Leo del 9 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu vínculo de pareja gana intensidad y puede atravesar momentos decisivos. Lejos de ser un obstáculo, estas situaciones invitan a revisar acuerdos y potenciar la unión desde un lugar auténtico. Si estás soltero, alguien despertará torbellinos, abriendo una nueva forma de relacionarte.

Horóscopo de amor para Leo

Tus cambios de humor tienen un efecto adverso en las personas cercanas a ti. Pareces cambiante, casi impredecible y terminas entrando en peleas con las personas a las que más quieres. Una solución puede ser, el pasar la mayoría de tu tiempo con aquellos que es menos probable que se molesten con tu impredecible humor.

Horóscopo de dinero para Leo

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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