Horóscopo de hoy para Leo del 9 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu vínculo de pareja gana intensidad y puede atravesar momentos decisivos. Lejos de ser un obstáculo, estas situaciones invitan a revisar acuerdos y potenciar la unión desde un lugar auténtico. Si estás soltero, alguien despertará torbellinos, abriendo una nueva forma de relacionarte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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