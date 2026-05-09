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Horóscopo de hoy para Libra del 9 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La energía disponible potencia tu expresión creativa y tu presencia personal. Hay algo en ti que se vuelve más atractivo y genera impacto en los demás. Podrías asumir un rol de liderazgo sin buscarlo. En el plano amoroso, las conexiones se vuelven más intensas y significativas.

Horóscopo de amor para Libra

Cualquier sentimiento romántico que compartas estará intensificado, experimentas verdadero calor y afecto en una forma más apasionada. Si eres soltero, encuentras fácil conocer gente nueva e interesante, de hecho, no necesitas buscar conscientemente el poder hacer una cita con alguien con quien disfrutes la compañía, es probable que se te acerquen.

Horóscopo de dinero para Libra

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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