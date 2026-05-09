Trump se rehúsa a extraditar a traficantes de “huachicol” solicitados por Claudia Sheinbaum

Están cerca de cumplirse tres meses desde que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitó a la administración encabezada por Donald Trump extraditar a dos auténticos pesos completos del tráfico ilegal de combustibles, conocido como “huachicol”.

Desde entonces, no se ha producido ningún avance para que James Jensen y su hijo Maxwell, estadounidenses originarios de Utah detenidos en su país, en abril de 2025, bajo cargos de conspiración, lavado de dinero y financiamiento a una organización terrorista, se han enviados a México para ser juzgados.

Las autoridades mexicanas estiman que los personajes en cuestión, junto con otros empresarios, a lo largo de tres años presuntamente contrabandearon cerca de 2,900 cargamentos de crudo robado a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) empleando un esquema fuera de serie, pues falsamente los declaraban como aditivos o aceites industriales, esto con el objetivo de eludir los impuestos correspondientes en la aduana fronteriza y que en México se define bajo el nombre de “huachicol fiscal”.

El gobierno estadounidense acusa a los Jensen de supuesto tráfico ilegal de combustible, falsificación de documentos y por blanquear dinero, esto sin contar que presuntamente eran aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De Mayo de 2022 hasta Abril de 2025 el empresario James Lael Jensen, esposa y 2 hijos importaron con documentos falsos 2,881 embarques de petróleo crudo de #Pemex para refinarlo en #Texas, y enviarlo a #Mexico al Cartel #Jalisco Nueva Generación

Foto Web Arroyo Terminals#Narco pic.twitter.com/sHONd0x86A — Doris Gomora (@DorisGomora) April 27, 2025

Investigaciones llevadas a cabo por las autoridades en México, demuestran que James y Maxwell Jensen eran tan inteligentes que ingresaban petróleo a Estados Unidos procedente de México a un precio paupérrimo, pero después, al refinarlo en el Sur de Texas, le otorgaban un enorme valor tasado en dólares.

No obstante, el ingenioso esquema representa una violación a la Ley Arancelaria estadounidense.

Sus redes de complicidad también incluían a altos mandos de la Marina en los puertos y aduanas fronterizas, policías y hasta militares.

Muchos de estos individuos ya están en prisión, en tanto que algunos todavía andan huyendo a salto de mata en países donde México no cuenta con tratados para extraditarlos.

A pesar de toda la evidencia detectada en contra de los Jensen, el gobierno estadounidense se rehúsa a enviarlos a México y la razón principal es que la mayor parte de dinero que obtuvieron contrabandeando petróleo está depositado en sus bancos de donde no desean que salga un solo dólar.

En palabras de Sheinbaum, mientras México ha extraditado a más de 90 personas a Estados Unidos, no ha recibido ninguna respuesta de su vencido del norte sobre la extradición de unos “Reyes del huachicol” capaces de desfalcar al sector energético azteca en tan sólo tres años.

Lo irrisorio es que la semana pasada, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusaronformalmente a Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y a otros 10 funcionarios de alto nivel en su gabinete de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así que la exigencia fue extraditar a todos a la brevedad, aunque en ese momento no se presentarán pruebas sustentando las acusaciones.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Tanto los casos de James y Maxwell Jensen, como el de Rocha Moya y su equipo han tensado la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum colocando en amplia desventaja a la mandataria mexicana, pues en caso de que Washington ejerza presión sobre su persona muy probablemente terminará enviando a los personajes exigidos por las autoridades estadounidenses, aunque ello implique prolongar su espera de un par de presuntos delincuentes que quizá nunca pondrán un pie dentro de una prisión en México.

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