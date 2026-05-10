Al menos 15 heridos tras presunta explosión de bote cerca de playa nudista en Miami

Un presunto estallido en una embarcación provocó una emergencia de múltiples víctimas este sábado en aguas cercanas a Haulover Beach, una conocida playa del sur de Florida frecuentada por turistas y visitantes.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde cerca del banco de arena de Haulover, una zona popular para reuniones y actividades recreativas durante los fines de semana, reportó el Miami Herald.

La Miami-Dade Fire Rescue informó que desplegó más de 25 unidades de emergencia tras recibir reportes sobre una posible explosión de bote.

Víctimas trasladadas a hospitales

Las autoridades señalaron que al menos 15 personas —incluido un menor de edad— fueron trasladadas a hospitales de la zona. Posteriormente, funcionarios indicaron que 11 víctimas permanecían hospitalizadas, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Según comunicaciones de emergencia citadas por medios locales, varios afectados presentaban quemaduras y algunas víctimas fueron encontradas en el agua tras el incidente.

Equipos marítimos y unidades aéreas participaron en las labores de rescate y búsqueda.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente que se haya tratado de una explosión, ni han determinado qué originó el incidente.

Agencias como la United States Coast Guard y la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission colaboran en las investigaciones.

La escena permaneció activa durante horas mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas y recopilaban evidencia.

Zona turística y recreativa

Haulover Sandbar es un área ampliamente conocida por reuniones náuticas y fiestas improvisadas durante temporadas cálidas. La playa cercana también es reconocida internacionalmente como una de las playas nudistas más populares del mundo.

Las autoridades aprovecharon el incidente para recordar la importancia de realizar inspecciones de seguridad en las embarcaciones antes de navegar y contar con equipos de emergencia funcionales, incluidos extintores y dispositivos de rescate.

El accidente ocurre en pleno inicio de la temporada alta de navegación recreativa en Florida, cuando miles de embarcaciones privadas circulan por las costas del estado.

Las investigaciones continúan para determinar si hubo fallas mecánicas, problemas de combustible u otras circunstancias que desencadenaron la emergencia.

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