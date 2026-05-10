Dallas: el tiempo para hoy domingo 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 89% y tendremos más nubes que claros. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 97%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:32 h y se pondrá a las 20:15 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes escasas con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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