“Desnúdate y vacía tus bolsillos”: mujer arrestada en Florida tras atacar al novio de su hermana a punta de pistola

Una visita nocturna a la casa de su novia terminó de forma insólita para un hombre en Florida, luego de que la hermana de su pareja presuntamente lo recibiera apuntándole con un arma y exigiéndole que se desnudara y entregara sus pertenencias.

De acuerdo con el informe de arresto citado por WEAR News, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del miércoles en el condado de Escambia.

El hombre llegó a la vivienda acompañado por un amigo que le dio transporte. Poco después de arribar, Adrianna Barron, de 18 años, supuestamente se acercó armada y le ordenó “desnudarse” y vaciar sus bolsillos.

La víctima habría sido golpeada con el arma

Las autoridades señalaron que Barron golpeó al hombre en el rostro con el arma después de hacer sus exigencias.

El novio y su pareja lograron escapar y subieron al vehículo del amigo que los había llevado hasta la residencia.

Según el reporte policial, Barron también apuntó con el arma al conductor del camión y le ordenó entregar sus pertenencias. El hombre corrió hacia el vehículo y logró huir junto a la pareja.



La situación no terminó allí. Las autoridades indicaron que Barron presuntamente siguió al vehículo en otro automóvil e intentó sacarlo de la carretera antes de que los agentes intervinieran.

Cuando los oficiales intentaron detenerla, la joven inicialmente escapó, aunque fue localizada poco después.

Según el informe policial, Barron declaró espontáneamente a los agentes que “solo quería ayudar a su hermana”.



La joven fue trasladada a la cárcel del condado de Escambia y enfrenta varios cargos, entre ellos agresión, intento de robo a mano armada, asalto agravado, fuga para evadir a las autoridades y conducir sin licencia válida.

El caso continúa bajo investigación.

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