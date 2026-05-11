Fabricante de armas y su esposa fueron asesinados por un familiar en disputa por terrenos en Mississippi

Walter Earnest Birdsong Jr., propietario de la empresa armamentística WE Birdsong & Associates, y su esposa, Amanda Lynn Birdsong, fueron hallados muertos dentro de su residencia en Florence, Mississippi, tras un tiroteo que las autoridades atribuyen a un conflicto familiar relacionado con terrenos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Rankin informó que el presunto responsable, Kurt Tyler Birdsong, de 56 años, también fue encontrado muerto dentro de un baño cerrado de la vivienda por una aparente herida de bala autoinfligida, reportó Tide News reports.

Una disputa legal por tierras familiares

Registros judiciales muestran que Kurt Tyler Birdsong había demandado en 2019 a Walter Earnest Birdsong Jr. y a otros familiares por la transferencia de una parcela de aproximadamente 14 acres dentro de un terreno familiar de más de 100 acres.

El acusado alegaba que su padre le había prometido verbalmente la propiedad antes de morir en 2015. Sin embargo, el tribunal falló en su contra al determinar que no existía un contrato escrito que respaldara el acuerdo.

Vecinos de la zona aseguraron que, después de perder el caso, el comportamiento de Kurt se volvió cada vez más errático y que la policía había acudido en varias ocasiones para intervenir en discusiones familiares.

El sospechoso habría ingresado armado a la vivienda

Las autoridades creen que Kurt Tyler Birdsong ingresó armado con al menos dos pistolas a la vivienda familiar en Monterey Road, pese a que supuestamente tenía prohibido entrar desde 2022 tras amenazas de violencia.

Durante un altercado, el hombre habría disparado múltiples veces contra Walter y Amanda Birdsong.

Posteriormente, se atrincheró en un baño de la casa y dejó de responder a los intentos de negociación de las autoridades.



La Oficina del Sheriff del Condado de Rankin indicó que recibió una llamada de emergencia poco antes de las 4:00 pm del viernes alertando sobre dos personas baleadas y un sospechoso armado dentro de la vivienda.

Debido a la naturaleza del negocio familiar relacionado con armas y recubrimientos especializados para armamento, las autoridades solicitaron apoyo del Federal Bureau of Investigation, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y otras agencias estatales y federales.

Los investigadores evacuaron viviendas cercanas y desplegaron vehículos blindados ante la posibilidad de hallar explosivos o grandes cantidades de armamento en la propiedad.

Tras más de tres horas de negociaciones, equipos SWAT ingresaron a la casa y encontraron los cuerpos.

Walter Earnest Birdsong Jr. era conocido por dirigir la empresa familiar WE Birdsong & Associates, dedicada al desarrollo de recubrimientos especiales para armas de fuego.

Vecinos describieron a Amanda Birdsong como una persona conciliadora que intentaba mediar en los conflictos familiares.

“Ella siempre quería que todos se sentaran a hablar”, relató una residente de la zona.

La familia emitió un comunicado en el que pidió privacidad mientras afrontan las muertes de Walter, Amanda y Kurt.

El FBI analiza dispositivos electrónicos del sospechoso para determinar si existió planificación previa del ataque. Mientras tanto, agentes de la ATF realizan un inventario completo del arsenal y materiales almacenados en la empresa familiar para descartar riesgos adicionales o posibles actividades ilegales.

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