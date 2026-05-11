Hombre provocó incendio en edificio en Pensilvania tras ser rechazado por una mujer: una persona murió

Un hombre de Pensilvania fue acusado de provocar un incendio mortal en un edificio residencial luego de que una mujer rechazara sus declaraciones amorosas, informaron las autoridades de Lewistown Borough.

Robert Zimmerman, de 40 años, fue detenido tras el incendio ocurrido poco antes de la medianoche del miércoles en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de Bratton Avenue. El siniestro dejó una persona fallecida y varios residentes heridos mientras intentaban escapar de las llamas.

La víctima mortal fue identificada como Brandy Phillippe, de 44 años, quien vivía en el ático del inmueble. Según la Oficina del Forense del Condado de Mifflin, la mujer intentó huir del incendio, pero no logró salir del edificio.

Vecinos saltaron desde las ventanas para escapar del fuego

La Policía de Lewistown describió escenas dramáticas al llegar al lugar. Los agentes encontraron a un hombre con graves lesiones faciales tras lanzarse desde el segundo piso para escapar de las llamas. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero a un centro especializado en quemaduras debido a lesiones internas en la garganta.

Los oficiales también intentaron rescatar a una mujer que permanecía colgada de una ventana del segundo piso mientras el fuego y el humo avanzaban rápidamente.

“La mujer se negó a saltar pese a que las llamas salían por varias ventanas y el humo impedía la visibilidad”, señaló la policía en un comunicado.

Las autoridades creen que la víctima perdió el conocimiento por inhalación de humo y cayó posteriormente sobre una acera de concreto, sufriendo heridas graves.

El sospechoso habría confesado el incendio

Testigos declararon a la policía que Zimmerman estuvo en la vivienda poco antes del incendio y que expresó sentimientos románticos hacia Phillippe. Según los investigadores, el hombre reaccionó con enojo tras ser rechazado y comenzó a prender fuego a distintos objetos en la primera planta de la residencia.

La policía indicó además que varios testigos escucharon a Zimmerman admitir haber iniciado el incendio y lo vieron observando cómo ardía la vivienda desde un callejón cercano. Imágenes de vigilancia respaldarían esos testimonios.

Cuando fue arrestado, los agentes señalaron que Zimmerman olía a humo y ceniza. Según el reporte policial, el sospechoso aseguró haber consumido fentanilo y presentaba síntomas de sobredosis, por lo que primero fue trasladado a un hospital.

Fue interrogado y, de acuerdo con las autoridades, hizo varias declaraciones incriminatorias. La policía afirmó que Zimmerman dijo no recordar el incendio, aunque sí momentos previos y posteriores al hecho.

Zimmerman permanece detenido en el Centro Correccional del Condado de Mifflin mientras las autoridades continúan investigando el caso como un homicidio.

La Policía de Lewistown indicó que se esperaba la presentación formal de cargos este viernes.

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