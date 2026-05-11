Horóscopo de hoy para Libra del 11 mayo de 2026

Te espera una mañana estimulante, donde te mostrarás más libre y auténtico. Luego retomarás tus tareas cotidianas con otra disposición. Encontrarás la forma de hacer tu rutina más amena, y tu sensibilidad hacia los demás favorecerá tu desempeño en el ámbito laboral.

Horóscopo de amor para Libra Tu relación con tu pareja es prometedora, necesitas el muy necesitado reconocimiento para desarrollar tus ideas imaginativas y concretarlas en planes futuro. Tan pronto como decidas un plan discutirás las posibilidades. Si eres soltero, también tienes muchas ideas que considerar que quisieras compartir con alguien especia.

Horóscopo de dinero para Libra Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.