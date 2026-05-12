El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 12 de mayo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 99 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:37 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:58 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 88 grados Fahrenheit (23 y 31 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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