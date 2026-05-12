Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 12 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 12 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.22 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.93 y 16.93 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 17.22 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.59 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su línea regular que es cotizar en verde. Tras permanecer ayer al alza, hoy su valor es de 453.23 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 58.67 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.22 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.59 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 453.23 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.67 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.