Dallas: pronóstico del tiempo para este martes 12 de mayo

Este martes 12 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos cielos despejados. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:31 h y se pondrá a las 20:17 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 93 grados Fahrenheit (20 y 34 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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