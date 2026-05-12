Editorial: por Samuel Wolloch Krause como Juez del Tribunal Superior de Los Ángeles

Para el cargo de juez en el Tribunal Superior de Los Ángeles por la oficina 65 (actualmente vacante) en las elecciones del 2 de junio se postulan Justin Clayton, Chellei Jimenez, Anna Slotky Reitano y Samuel Wolloch Krause.

La Opinión considera que la calificación de Samuel Wolloch Krause lo habilita para el puesto y recomienda a sus lectores del condado de Los Ángeles votar por él en las próximas elecciones del 2 de junio.

Krause ya ha ejercido como juez voluntario suplente (Judge Pro Tempore) y adquirido experiencia que se agrega a la que posee en distintas áreas de la profesión legal, totalizando casi tres décadas.

Obtuvo su BA en la Universidad del Estado de California Northridge, su maestría en derecho con especialización en Impuestos en la Universidad de Nueva York y su título de J.D. en la Universidad de Hofstra.

Es miembro socio en Hall Benefits Law, firma especializada en las normas de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA), compensación ejecutiva y beneficios para empleados.

Ha sido director jurídico de California Schools VEBA, organización que beneficia a más de 150,000 empleados públicos.

Favorece la ampliación del acceso lingüístico, para ayudar a quienes no dominan el inglés al nivel requerido, una cuestión importante para la comunidad latina.

Quiere reducir los retrasos, así como la acumulación de actas judiciales sin registro causada por recortes presupuestarios que derivaron en la escasez crónica de taquígrafos judiciales. Los retrasos judiciales causan una percepción de un sistema lento, intransitable, confuso e inaccesible.

Para el público que acude a tribunales, quiere mejorar la accesibilidad, la eficiencia, y asegurar que todos “sean tratados de manera justa, respetuosa y sin sesgos”.

Por todo ello, el 2 de junio vota por Samuel Wolloch Krause.