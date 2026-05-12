El crucero MV Hondius abandona Tenerife, España, tras evacuar a todos los pasajeros

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, concluyó el desembarco de los últimos 28 pasajeros desde el puerto de Granadilla, en Tenerife, España.

Los miembros de este último grupo bajaron directamente al muelle, luego de que el barco tuviera que ser atracado debido a condiciones metereológicas adversas.

La embarcación, en la que permanecen 26 tripulantes, tardará ahora unos cinco días en llegar a Róterdam, en Países Bajos, según su propietario Oceanwide Expeditions.

Francesa contagiada fue ingresada a terapia intensiva

Un total de 94 pasajeros del crucero desembarcaron este domingo para tomar diferentes vuelos a sus lugares de origen, donde se encuentran bajo supervisión médica y sometidos a cuarentenas de diferentes características decididas en cada país.

Por otra parte, una mujer que figuraba entre los cinco franceses que fueron evacuados este domingo presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo y dio positivo en un test.

Su estado empeoró durante la noche y fue ingresada en cuidados intensivos en París y se encuentra “estable”, según el primer ministro francés Sébastian Lecornu.