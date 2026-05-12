Familia en Texas pide liberar a padre detenido por ICE tras arresto irregular

La familia de Gerardo Reyes, un migrante mexicano con más de 20 años viviendo en Estados Unidos, exige su liberación luego de permanecer casi dos meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, tras un arresto que consideran irregular durante una parada de tránsito en San Marcos.

Reyes, de 45 años, permanece recluido en el centro de detención T. Don Hutto, en Taylor, Texas, mientras enfrenta un proceso migratorio que ha provocado protestas de activistas, cuestionamientos de autoridades locales y una investigación interna contra el policía que participó en su arresto.

En declaraciones a EFE, Reyes describió las condiciones dentro del centro migratorio. “Me siento desesperado. Todos los gastos se me están acumulando y ¿de dónde lo va a sacar uno?”, afirmó durante una videollamada desde el lugar de detención. También denunció problemas de salud y malas condiciones sanitarias.

Según su testimonio, ha solicitado atención médica por un fuerte dolor de muela, pero únicamente le han suministrado analgésicos. Además, aseguró que el frío es excesivo y que varios detenidos presentan enfermedades respiratorias.

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2026, cuando Reyes acompañaba a su hijo Esteban, de 17 años, a devolver algunas pertenencias a la entonces novia del menor. De acuerdo con la familia, la adolescente nunca salió de su domicilio y ambos emprendieron el regreso a casa cuando fueron detenidos por agentes de la Policía de San Marcos.

Videos difundidos por la familia muestran que los oficiales ordenaron al joven bajar del vehículo sin explicar claramente el motivo de la detención. El adolescente cuestionó la acción policial y Reyes intervino para protegerlo.

Posteriormente, ambos fueron acusados de “interferir en funciones públicas”, aunque la Fiscalía del Condado de Hays decidió retirar los cargos al concluir que no existía una emergencia en curso y detectar inconsistencias en la actuación policial.

La investigación interna determinó que el oficial Jaciel Cortina violó varias políticas del departamento, incluyendo la emisión de declaraciones inexactas y la falta de justificación clara para la detención. Como resultado, fue suspendido durante 24 horas y enviado a capacitación obligatoria.

En tanto, la situación económica de la familia Reyes se ha deteriorado rápidamente desde la detención de Gerardo, quien era el principal sostén del hogar.

Su esposa, Sanjuana Escalante, ciudadana estadounidense y con discapacidad tras un accidente automovilístico, explicó que dependía completamente de él.

“Yo dependo de él, es quien sostiene a la familia financiera, emocional y físicamente”, declaró.

Escalante indicó que la pareja había iniciado trámites para regularizar el estatus migratorio de Reyes, pero el proceso se detuvo debido a los gastos médicos derivados de su accidente.

Dado el contexto, el caso ha provocado indignación entre organizaciones civiles y funcionarios locales.

El juez del Condado de Hays, Rubén Becerra, expresó estar “extremadamente perturbado” por las circunstancias del arresto y pidió transparencia sobre la actuación policial, incluyendo la difusión de las grabaciones corporales de los agentes involucrados.

La abogada Laura Flores, de la organización American Gateways, aseguró que este caso refleja un patrón creciente bajo las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

“Hemos representado a muchas personas que han pasado directamente de custodia del condado a migratoria que, legalmente, no tienen antecedentes penales”, afirmó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención y recordó que Reyes cuenta con dos antiguas condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, ocurridas en 2004 y 2005.

*Con información de EFE.

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