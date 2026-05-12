Guillermo del Toro reestrena “Pan’s Labyrinth” en Cannes junto a poderoso discurso

Rodeado de aplausos y ovaciones, así se vivió el regreso del cineasta Guillermo del Toro al Festival de Cannes durante la proyección especial de su película “Pan’s Labyrinth”, en el marco del aniversario número 20 años de su estreno.

En un evento especial que reunió a grandes estrellas del séptimo arte, denominado “Cannes Classics”, el realizador mexicano presentó la restauración en 4K de la producción que figuró en la competición oficial de 2006. P

Previo a la proyección, Guillermo del Toro tomó el micrófono para compartir una cruda mirada al proceso de realización de dicho proyecto. De acuerdo con el ganador del Oscar, este estuvo lleno de obstáculos desde sus primeras etapas, ya que nadie quería financiarlo.

Hace veinte años, hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento" Guillermo del Toro – Director

Sin embargo, este mal sabor de boca no se limitó al proceso de preproducción; y es que terminó por calificar su rodaje como “la segunda peor experiencia cinematográfica”, justo detrás de “Mimic”, en colaboración con los hermanos Weinstein.

Sobre la ovación de 20 minutos que “Pan’s Labyrinth” recibió durante su estreno en Cannes por allá del 2006, Del Toro recordó: “Aunque no se pueda cambiar la historia, siempre es posible transformarla un poco a través del arte y la esperanza”, recalcó.

La reflexión del realizador también abordó el contexto actual que se vive dentro del mundo audiovisual, así como las presiones a las que se enfrentan sus creadores.

“Nos dicen que se puede hacer arte con una maldita aplicación, y nos enfrentamos a cosas tan formidables… Pero siento y pienso, como la niña Ofelia en ‘El laberinto del fauno’, que si tan solo pudiéramos dejar huella, si pudiéramos enfrentar nuestra fe contra nuestra fe y nuestra fuerza contra nuestra fuerza, hay esperanza”, aseguró.

El famoso finalizó contundente: “Lo último que podemos hacer es entregarnos a una de las dos fuerzas: podemos entregarnos al amor o podemos entregarnos al miedo. Nunca, nunca, nunca nos entreguemos al miedo”.

El homenaje a Guillermo del Toro y su obra “Pan’s Labyrinth” coincidió con la apertura del certamen, que también reconoció al director Peter Jackson con una Palma de Oro honorífica este 12 de mayo.

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