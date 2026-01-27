Guillermo del Toro sorprende en Sundance 2026 cantando con mariachi

El cineasta Guillermo del Toro protagonizó un inesperado momento en el marco del Festival de Cine de Sundance 2026 que dio mucho de qué hablar en redes sociales. Y es que el mexicano hizo honor a sus raíces al ofrecer un espectáculo musical junto a un grupo de mariachis durante una fiesta privada a la que acudieron diversas estrellas.

A través de redes sociales se difundieron diversas fotografías y videos del momento exacto en el que el director de “Frankenstein” y “The Shape of Water” compartió el escenario con el grupo de músicos para interpretar un repertorio de temas emblemáticos de la cultura mexicana.

Dentro de la lista de canciones interpretadas por el famoso destacaron: “La Bamba”, “La Malagueña”, “Ella”, “México Lindo y Querido” y “Canción Mixteca”, compuestas por representantes de la música como Jorge Negrete, Vicente Fernández y Antonio Aguilar.

Es así como personalidades de la talla de Elijah Wood, The Daniels, Greta Gandbhir, y los productores Jonathan Wang y Jamie Patricof fueron testigo del despliegue de talento en el plano musical de Guillermo del Toro.

La fiesta y la presentación del director se realizó en paralelo a la proyección de “Cronos”, la ópera prima de Guillermo del Toro, evento destacado dentro de la programación especial de Netflix dentro del Festival Sundance 2026.

Fue el pasado 23 de enero cuando comenzó, por última vez en Park City, Utah, el Festival de Cine de Sundance. En esta edición, se ha contado con presencia latina gracias a las proyecciones de: “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez” de David Alvarado y la película “The Huntress” (“La cazadora”) de Suzanne Andrews Correa.

Seguir leyendo:

• Oscar 2026: Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director con ‘Frankenstein’

• Guillermo del Toro defiende el arte en poderoso discurso en el Palm Springs Film Festival

• “Una pérdida devastadora”: Guillermo del Toro se pronuncia sobre la muerte de Rob Reiner